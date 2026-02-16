Директор «Атлетико» о матче с «Барсой»: «Странным кажется обсуждение судейства – наименее важный аспект. Офсайды проверяются с помощью технологий – это объективно»
Матеу Алемани: обсуждение судейства в матче с «Барсой» кажется странным.
Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани отреагировал на разговоры о судействе в матч Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).
Первая полуфинальная игра прошла 12 февраля. Во втором тайме при счете 4:0 после длительного просмотра не был засчитан гол защитника каталонцев Пау Кубарси.
«Обсуждение судейства мне кажется странным. Это наименее важный аспект.
Оспаривалось только одно действие – офсайд, а офсайды сейчас проверяются с помощью технологий. Это объективно и не допускает двусмысленных толкований. Офсайд либо есть, либо его нет.
То же самое произошло с нами в матче против против «Бетиса», когда нам тоже зафиксировали очень небольшой офсайд. Пусть он небольшой, но все же офсайд. Больше нечего сказать», – заявил Алемани.
