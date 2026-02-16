  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Атлетико» о матче с «Барсой»: «Странным кажется обсуждение судейства – наименее важный аспект. Офсайды проверяются с помощью технологий – это объективно»
13

Директор «Атлетико» о матче с «Барсой»: «Странным кажется обсуждение судейства – наименее важный аспект. Офсайды проверяются с помощью технологий – это объективно»

Матеу Алемани: обсуждение судейства в матче с «Барсой» кажется странным.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани отреагировал на разговоры о судействе в матч Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).

Первая полуфинальная игра прошла 12 февраля. Во втором тайме при счете 4:0 после длительного просмотра не был засчитан гол защитника каталонцев Пау Кубарси.

«Обсуждение судейства мне кажется странным. Это наименее важный аспект.

Оспаривалось только одно действие – офсайд, а офсайды сейчас проверяются с помощью технологий. Это объективно и не допускает двусмысленных толкований. Офсайд либо есть, либо его нет.

То же самое произошло с нами в матче против против «Бетиса», когда нам тоже зафиксировали очень небольшой офсайд. Пусть он небольшой, но все же офсайд. Больше нечего сказать», – заявил Алемани.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Матеу Алемани
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoсудьи
logoПау Кубарси
logoБетис
видеоповторы
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Офсайды проверяются с помощью технологий" - какие у вас технологии в Испании? Суди по работе судей они там карандашом на мониторе линии чертят, чтобы офсайд определить.
Так как раз в этом матче технологию автоматического определения офсайда и не использовали, а рисовали линии...
Странно, это то, что в одном матче, одним дают кк, а другим нет.
Ответ BurBon
Странно, это то, что в одном матче, одним дают кк, а другим нет.
странно когда в одном матче, когда отключается вар и отнимает этим важные очки у одного клуба, но приносит это барсе - Барселона не жалуется на судей, у них сложная работа. а когда это же случается и барса летит 4.0 - скандал, заговор, перес всё купил, будем жаловаться в гаагу
Ответ Влад Аронофски
странно когда в одном матче, когда отключается вар и отнимает этим важные очки у одного клуба, но приносит это барсе - Барселона не жалуется на судей, у них сложная работа. а когда это же случается и барса летит 4.0 - скандал, заговор, перес всё купил, будем жаловаться в гаагу
ну-ка , напомни такой случай
Странно это когда эти технологии работают только в одну сторону 👍
странно, однако, то камера не работает боковая в эль-класико (гол Ямаля), то автоматическая линия оффсайда - и все против Барсы почему-то
так дело в том, что не понятно был ли оффсайд?
нужен другой ВАР - тот, который отменяет голы в ворота Барсы) идет поиск разработчиков
Это же бывший директор Барсы, если не ошибаюсь)
Ответ Michael Jackson_1116618335
Это же бывший директор Барсы, если не ошибаюсь)
20 лет работал в Мальорке
2 года в Валенсии
2 года в Барсе
Алемани тот еще звиздабол, технологии, смех, в пейнте рисовать линии это по его мнению технологии? а у судей врятли есть образование по черчению. все и так понятно в этом сезоне куча отмененных голов из офсайда, неназначенные пенальти, непоказанные кк и жк
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик про 0:4 с «Атлетико»: «Я спокойно поговорил с арбитром в судейской. Поражение «Барсы» не было его виной, у нас был позитивный разговор»
15 февраля, 13:55
Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»
13 февраля, 01:30
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
9 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
32 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
44 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем