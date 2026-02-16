Пау Кубарси: «Барселона» – клуб моей жизни. Первые воспоминания связаны с Месси, Хави и Иньестой, Пике и Пуйоль были примерами»

Пау Кубарси: «Барселона» – клуб моей жизни.

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси заявил, что не представляет себя в другом клубе.

«Мои первые воспоминания о «Барсе» связаны с Месси , Иньестой и Хави, а потом и с трио MSN (Месси, Луис Суарес и Неймар – Спортс’‘). Финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2015 году – первый большой матч, который я хорошо помню. В тот день я сказал себе, что хочу играть за «Барсу».

Мой дядя часто ездил на «Камп Ноу», он все время рассказывал мне о нем, и я был поражен. Именно он во многом передал мне это чувство принадлежности. В марте 2019 года, в свой первый сезон в клубе, я ходил с ним на дерби с «Эспаньолом» (2:0). Месси забил оба гола, в том числе своеобразную паненку со штрафного.

Своими примерами я всегда считал Карлеса Пуйоля и Жерара Пике . Игру Пуйоля я знаю в основном по лучшим моментам. Я старался вдохновляться его характером, его лидерством в команде. От Пике, игру которого я мог смотреть, я старался брать выносы мяча, позиционирование. Это очень помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь. Мне также очень нравится ван Дейк – эталон спокойствия, лидерства и умения возвращать мяч.

Мной интересовались несколько клубов, но я никогда не представлял себя где-то еще. Однажды на тренировке брат Хави (Оскар Эрнандес, работавший помощником тренера в «Барселоне» – Спортс’‘) отвел меня в сторону и сказал: «Мы рассчитываем на тебя. Не уходи, ты будешь важен». Его слова придали мне уверенности. «Барса» – это клуб моей жизни», – сказал Кубарси.