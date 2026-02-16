Клаудиньо недоволен ролью в «Аль-Садде», у него есть разногласия с Манчини. Тренер вынужденно использует бразильца на позиции опорника из-за нехватки игроков (Legalbet)
Клаудиньо недоволен ролью в «Аль-Садде».
Полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо недоволен своим положением в команде, сообщил Legalbet.
Футболист недоволен тем, что главный тренер клуба Роберто Манчини использует его на позиции опорного полузащитника. У бразильца периодически возникают разногласия с итальянским специалистом на тренировках.
Манчини несколько раз объяснял Клаудиньо, что он вынужденно ставит игрока на позицию опорника из-за нехватки футболистов. Тем не менее Клаудиньо не устраивает его положение в команде.
В этом сезоне бывший хавбек «Зенита» забил 5 голов и сделал 8 передач в 16 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Детский Садд
за такие бабки можно и в воротах постоять
За такие бабки и Манчини мог бы опорником выйти
Домой Уолтер
А чё у них там в Катаре не принято с академии подтянуть игрока на позицию дефицитную? тем более с академии если не на континенте лучшей, то в стране?
Манчини как тренер, никогда не нравился
Тем не менее тренерское портфолио у него шикарное, не говоря уже об игроцком.
Пусть поменяются местами.
На роли "огородника"? Манчини может и не такое. Стоят друг друга
Для Манчини это обычный ноунейм
я же говорил, что Манчини конспектами Семака пользуется )
Две легенды Зенита
Опять Манчини с российскими игроками конфликтует!
