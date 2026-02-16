Клаудиньо недоволен ролью в «Аль-Садде», у него есть разногласия с Манчини. Тренер вынужденно использует бразильца на позиции опорника из-за нехватки игроков (Legalbet)

Клаудиньо недоволен ролью в «Аль-Садде».

Полузащитник «Аль-Садда » Клаудиньо недоволен своим положением в команде, сообщил Legalbet.

Футболист недоволен тем, что главный тренер клуба Роберто Манчини использует его на позиции опорного полузащитника. У бразильца периодически возникают разногласия с итальянским специалистом на тренировках.

Манчини несколько раз объяснял Клаудиньо, что он вынужденно ставит игрока на позицию опорника из-за нехватки футболистов. Тем не менее Клаудиньо не устраивает его положение в команде.

В этом сезоне бывший хавбек «Зенита» забил 5 голов и сделал 8 передач в 16 матчах во всех турнирах.