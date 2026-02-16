Денис Глушаков: «Карседо в «Спартаке» будет непросто – многое зависит от того, как он начнет. У ЦСКА стало больше шансов на чемпионство, Баринов – качественное усиление»

Денис Глушаков: многое будет зависеть от того, как Карседо начнет в «Спартаке».

Бывший капитан «Спартака » Денис Глушаков считает, что успех Хуана Карседо в клубе будет зависеть от стартового отрезка.

Испанский специалист, ранее работавший в «Спартаке» в качестве помощника Унаи Эмери, возглавил команду в январе. По итогам первой части сезона красно-белые набрали 29 очков и идут на 6-й строчке в таблице Мир РПЛ .

«Карседо будет непросто, единственное, что могу сказать. Многое будет зависеть от того, как начнет, чтобы болельщики поддержали. Ожидания будут большими», – сказал Глушаков.

Также Глушаков заявил, что подписание Дмитрия Баринова увеличит шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство.

«Безусловно, Баринов очень качественно усилит ЦСКА. Команда у них стала крепче в трансферное окно, шансов на чемпионство стало больше», – сказал экс-футболист.