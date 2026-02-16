Денис Глушаков: «Карседо в «Спартаке» будет непросто – многое зависит от того, как он начнет. У ЦСКА стало больше шансов на чемпионство, Баринов – качественное усиление»
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что успех Хуана Карседо в клубе будет зависеть от стартового отрезка.
Испанский специалист, ранее работавший в «Спартаке» в качестве помощника Унаи Эмери, возглавил команду в январе. По итогам первой части сезона красно-белые набрали 29 очков и идут на 6-й строчке в таблице Мир РПЛ.
«Карседо будет непросто, единственное, что могу сказать. Многое будет зависеть от того, как начнет, чтобы болельщики поддержали. Ожидания будут большими», – сказал Глушаков.
Также Глушаков заявил, что подписание Дмитрия Баринова увеличит шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство.
«Безусловно, Баринов очень качественно усилит ЦСКА. Команда у них стала крепче в трансферное окно, шансов на чемпионство стало больше», – сказал экс-футболист.
В этом сезоне он будет строить игру и знакомиться с игроками, кого летом выгонять чтоб взять других. Так что футболисты должны себя проявить и в чемпе и кубке.