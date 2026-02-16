  • Спортс
  • Денис Глушаков: «Карседо в «Спартаке» будет непросто – многое зависит от того, как он начнет. У ЦСКА стало больше шансов на чемпионство, Баринов – качественное усиление»
Денис Глушаков: «Карседо в «Спартаке» будет непросто – многое зависит от того, как он начнет. У ЦСКА стало больше шансов на чемпионство, Баринов – качественное усиление»

Денис Глушаков: многое будет зависеть от того, как Карседо начнет в «Спартаке».

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что успех Хуана Карседо в клубе будет зависеть от стартового отрезка.

Испанский специалист, ранее работавший в «Спартаке» в качестве помощника Унаи Эмери, возглавил команду в январе. По итогам первой части сезона красно-белые набрали 29 очков и идут на 6-й строчке в таблице Мир РПЛ.

«Карседо будет непросто, единственное, что могу сказать. Многое будет зависеть от того, как начнет, чтобы болельщики поддержали. Ожидания будут большими», – сказал Глушаков.

Также Глушаков заявил, что подписание Дмитрия Баринова увеличит шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство.

«Безусловно, Баринов очень качественно усилит ЦСКА. Команда у них стала крепче в трансферное окно, шансов на чемпионство стало больше», – сказал экс-футболист.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
От Карседо будет зависеть только начало сезона 26/27
В этом сезоне он будет строить игру и знакомиться с игроками, кого летом выгонять чтоб взять других. Так что футболисты должны себя проявить и в чемпе и кубке.
Ответ Виктор Кульков
От Карседо будет зависеть только начало сезона 26/27 В этом сезоне он будет строить игру и знакомиться с игроками, кого летом выгонять чтоб взять других. Так что футболисты должны себя проявить и в чемпе и кубке.
А разве полный провал Спартака в весенней части (не дай Бог,конечно же)гарантирует для Карседо место в Спартаке... Не думаю. Так что хотя бы одно значимое усиление Спартаку стоило бы произвести в это ТО
Ответ Иван Иванов
А разве полный провал Спартака в весенней части (не дай Бог,конечно же)гарантирует для Карседо место в Спартаке... Не думаю. Так что хотя бы одно значимое усиление Спартаку стоило бы произвести в это ТО
Ни чего ему не будет за провал, да и провал уже случился, мы 6 идём. И проиграли балтике в большинстве играя.
А разве самое главное усиление Баринов, за ним и не гонялись особо. Гонду должен усилить передний план. И многое будет зависеть от способности Рейса встроится быстро, потому что на данный момент защита не отличается надёжностью.
Баринов это не усиление
Денис, не волнуйся, всё будет хорошо с Карседо. Тебя же там нет.
Я вижу, Глушаков всё более становится медиа персоной
