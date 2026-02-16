  • Спортс
  • Александр Мостовой о Дуране в «Зените»: «Парень должен заиграть, тем более он приезжает в бразильскую семью. Не зря же клуб такие деньги заплатил»
28

Александр Мостовой о Дуране в «Зените»: «Парень должен заиграть, тем более он приезжает в бразильскую семью. Не зря же клуб такие деньги заплатил»

Александр Мостовой высказался о переходе Джона Дурана в Зенит.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Джона Дурана в «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы заплатили 2,7 миллиона евро «Аль-Насру» за аренду форварда.

«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, то понятно, что будет непросто.

Жерсон – неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран – нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра.

Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеется).

А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
28 комментариев
"Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил"

Какие?)
Мне кажется большинство экспертов, либо не знают что его взяли в аренду, либо думают что Зенит ему будет платить всю зп, короче как обычно не разобрались в ситуации, но свое экспертное мнение озвучивают
Ответ Алексей Филиппов
Мне кажется большинство экспертов, либо не знают что его взяли в аренду, либо думают что Зенит ему будет платить всю зп, короче как обычно не разобрались в ситуации, но свое экспертное мнение озвучивают
А им его как обычно за 50 тысяч рублей отдали
Ответ Shved17
А им его как обычно за 50 тысяч рублей отдали
В статье написана сумма которую заплатил клуб, или у вас есть другая информация, из более надежного источника?
Тем более он приезжает в команду, где есть Мостовой, хоть и не Александр (смеётся)
2.7 млн евро на полгода хорошего форварда( как футболиста) - отличная сделка как по мне! У нас в чемпионате некоторым брёвнам по 3 в год платят по контракту, не считая цены покупки.
Ответ mit-byer
2.7 млн евро на полгода хорошего форварда( как футболиста) - отличная сделка как по мне! У нас в чемпионате некоторым брёвнам по 3 в год платят по контракту, не считая цены покупки.
По навыкам действительно отличный, но парень похоже забил на футбол
Ответ Взвешенный вомбат Китая
По навыкам действительно отличный, но парень похоже забил на футбол
Если его из Фанера выперли, то что будет с дисциплиной и самоотдачей в Зените ❓🤔
Какие деньги ?)) 2,7 да аренду ?))
Ответ cektor
Какие деньги ?)) 2,7 да аренду ?))
2,7 аренда + 4 зарплата = 6,7 млн за полгода. Для 70% клубов РПЛ приличные деньги.
Ответ sebastian1410
2,7 аренда + 4 зарплата = 6,7 млн за полгода. Для 70% клубов РПЛ приличные деньги.
Уже сто раз всё рассказали. ЗП Зенит не платит, ему арабы платят. Зенит только за аренду.
А какие "такие" деньги?
пишите который Мостовой, чтобы сразу пропускать
Ответ pelevin78
пишите который Мостовой, чтобы сразу пропускать
Александр Мостовой, это не футболист Зенита Андрей Мостовой. Что ещё надо написать?
Ответ Клирик
Александр Мостовой, это не футболист Зенита Андрей Мостовой. Что ещё надо написать?
сначала имени в новости не было, был просто Мостовой, не умничай там
Мостовой, наверное, удивится когда узнает, что у колумбийцев и бразильцев разные языки.
Ситуация накаляется, всем бояться Дурана. )
Должен ещё не значит что заиграет. Юри Алберто, Жерсон быстро уехали так и не заиграв, да и Энрике не оправдывает возлагаемые на него надежды.
