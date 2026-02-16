Александр Мостовой о Дуране в «Зените»: «Парень должен заиграть, тем более он приезжает в бразильскую семью. Не зря же клуб такие деньги заплатил»

Александр Мостовой высказался о переходе Джона Дурана в Зенит.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Джона Дурана в «Зенит ».

Сообщалось , что петербуржцы заплатили 2,7 миллиона евро «Аль-Насру» за аренду форварда.

«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, то понятно, что будет непросто.

Жерсон – неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран – нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра .

Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеется).

А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», – сказал Александр Мостовой .