Александр Мостовой о Дуране в «Зените»: «Парень должен заиграть, тем более он приезжает в бразильскую семью. Не зря же клуб такие деньги заплатил»
Александр Мостовой высказался о переходе Джона Дурана в Зенит.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Джона Дурана в «Зенит».
Сообщалось, что петербуржцы заплатили 2,7 миллиона евро «Аль-Насру» за аренду форварда.
«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, то понятно, что будет непросто.
Жерсон – неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран – нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра.
Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеется).
А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
