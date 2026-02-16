  • Спортс
  • Митрюшкин о том, что русских в Европе побаиваются: «100%, я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные – это большой стереотип»
14

Митрюшкин о том, что русских в Европе побаиваются: «100%, я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные – это большой стереотип»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин, игравший за «Сьон» и дрезденское «Динамо», высказался о стереотипах европейцев в отношении русских.

– Когда молодые игроки к вам подходят за советом, ехать ли в Европу, ответ всегда «да»?

– Смотря когда и куда. Важно, как минимум, знать язык – кто-то к этому готов, а кто-то – нет. Можно сказать: «Поезжай». А он там играть не будет…

– Русских побаиваются в Европе?

– 100 процентов! Я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные.

– Есть пример?

– Ехал на поезде из Кельна в Дюссельдорф. Меня приехал забирать начальник команды, мы весь путь разговаривали обо всем. Подъезжая уже к отелю, он мне говорит: «Слушай, а ты такой отличный парень, язык хорошо знаешь. Я представлял себе, что весь путь в окно будешь смотреть и молчать – ты же русский». Ответил ему, что это большой стереотип.

– Как Батракову быть с Европой? Его часто туда отправляют.

– Решать ему. Желаем, чтобы за ним пришел топ-клуб.

– Есть ли смысл стабильно играющему футболисту из РПЛ уезжать не в топ-5 лиг Европы?

– Зависит от статуса и возможностей игрока. Каждый решает сам – рецепта определенного нет, – сказал Митрюшкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
14 комментариев
Побаиваться и считать закрытыми - разные вещи. Я вот албанцев боюсь, но они болтливые.
можно столько национальностей приплести, которые могут на каждое слово 10 ответить, а потом и прописать) тут вот да, совершенно разные вещи) такое хоть более ожидаемо, чем когда милый тихоня что-нибудь да вытворит)
Как цыгане прям
Комментарий удален модератором
Ответ fatei4
Комментарий удален модератором
Кто "мы"? "Здесь" - это в Незалежной?)
>Я представлял себе, что весь путь в окно будешь смотреть и молчать – ты же русский

А ещё, что будет всю дорогу водку пить, а потом приведёт медведя, играющего на балалайке.
Ну вы знаете, эти русские
Из Кёльна до Дюссельдорфа 40 км. Разговаривали ВСЮ дорогу - это 15 минут?
