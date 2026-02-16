Митрюшкин о том, что русских в Европе побаиваются: «100%, я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные – это большой стереотип»

Антон Митрюшкин: русских в Европе побаиваются.

Вратарь «Локомотива » Антон Митрюшкин , игравший за «Сьон» и дрезденское «Динамо», высказался о стереотипах европейцев в отношении русских.

– Когда молодые игроки к вам подходят за советом, ехать ли в Европу, ответ всегда «да»?

– Смотря когда и куда. Важно, как минимум, знать язык – кто-то к этому готов, а кто-то – нет. Можно сказать: «Поезжай». А он там играть не будет…

– Русских побаиваются в Европе?

– 100 процентов! Я это на себе прочувствовал. Там думают, что мы закрытые и холодные.

– Есть пример?

– Ехал на поезде из Кельна в Дюссельдорф. Меня приехал забирать начальник команды, мы весь путь разговаривали обо всем. Подъезжая уже к отелю, он мне говорит: «Слушай, а ты такой отличный парень, язык хорошо знаешь. Я представлял себе, что весь путь в окно будешь смотреть и молчать – ты же русский». Ответил ему, что это большой стереотип.

– Как Батракову быть с Европой? Его часто туда отправляют.

– Решать ему. Желаем, чтобы за ним пришел топ-клуб.

– Есть ли смысл стабильно играющему футболисту из РПЛ уезжать не в топ-5 лиг Европы?

– Зависит от статуса и возможностей игрока. Каждый решает сам – рецепта определенного нет, – сказал Митрюшкин.