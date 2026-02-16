Фабио Каннаваро: «Клопп – смесь Капелло и Липпи. Мне бы хотелось с ним поработать»
Фабио Каннаваро хотел бы поработать с Юргеном Клоппом.
Бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» и главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро рассказал о желании поработать с Юргеном Клоппом и высказался об итальянском футболе.
«Мне бы хотелось поработать с Юргеном Клоппом. Он – смесь Фабио Капелло и Марчелло Липпи. В наше время тактические обзоры и видеоанализ матчей считались пустой тратой времени.
Весь итальянский футбольный прогресс застопорился. Мы не воспитываем талантов, клубы не уделяют внимание молодежи, наши ребята не полны энтузиазма. Таланты есть, посмотрите на Антонио Вергару – не будь травм в «Наполи», он бы не играл», – сказал Фабио Каннаваро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Эмм...что схожего в Клоппе от Капелло?! Буквы в фамилии одинаковые?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем