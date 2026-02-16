«Даже Роналду, один из лучших в мире, мог чему-то у меня поучиться – я живу дольше него. Почему я должен восхищаться, испытывать чувство «вау»?» Бенни Маккарти об «МЮ»

Экс-тренер «МЮ» Маккарти: даже Роналду было чему у меня поучиться.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти высказался о работе с Криштиану Роналду.

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед », зная, что, возможно, мне это не по зубам, потому что я тренировал «Кейптаун Сити», «Амазулу», и вдруг меня пригласили тренировать ведущих игроков «Юнайтед». Собирался ли я просто учиться? Я не мыслил таким образом. Меня пригласили работать.

Да, они [игроки] могут знать многое, но не все, поэтому я мог бы научить их некоторым вещам, которых они не знали. Так я думал, когда пришел – я здесь не для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы что-то менять, изменить ситуацию к лучшему.

Работа с Рэшфордом , Каземиро , [Лисандро ] Мартинесом, Бруну Фернандешем , Роналду... Я шел туда, зная, что смогу научить их чему-то большему, тому, чего они не умели.

Даже Криштиану Роналду, один из лучших игроков мира, все еще мог чему-то у меня поучиться, потому что я живу на этой земле дольше, чем он. Так почему же я должен испытывать чувство «вау» по отношению к нему? Восхищаться им, потому что он Роналду, и быть в клубе, чтобы учиться? Нет, я был там для того, чтобы отдавать, таков был мой менталитет – именно поэтому я чувствую, что добился успеха», – сказал 48-летний Маккарти в интервью Creamer Media TV.

Экс-нападающий сборной ЮАР работал в «МЮ» с 2022 по 2024 год.