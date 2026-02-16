  • Спортс
  • «Даже Роналду, один из лучших в мире, мог чему-то у меня поучиться – я живу дольше него. Почему я должен восхищаться, испытывать чувство «вау»?» Бенни Маккарти об «МЮ»
27

Экс-тренер «МЮ» Маккарти: даже Роналду было чему у меня поучиться.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти высказался о работе с Криштиану Роналду.

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед», зная, что, возможно, мне это не по зубам, потому что я тренировал «Кейптаун Сити», «Амазулу», и вдруг меня пригласили тренировать ведущих игроков «Юнайтед». Собирался ли я просто учиться? Я не мыслил таким образом. Меня пригласили работать.

Да, они [игроки] могут знать многое, но не все, поэтому я мог бы научить их некоторым вещам, которых они не знали. Так я думал, когда пришел – я здесь не для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы что-то менять, изменить ситуацию к лучшему.

Работа с Рэшфордом, Каземиро, [Лисандро] Мартинесом, Бруну Фернандешем, Роналду... Я шел туда, зная, что смогу научить их чему-то большему, тому, чего они не умели.

Даже Криштиану Роналду, один из лучших игроков мира, все еще мог чему-то у меня поучиться, потому что я живу на этой земле дольше, чем он. Так почему же я должен испытывать чувство «вау» по отношению к нему? Восхищаться им, потому что он Роналду, и быть в клубе, чтобы учиться? Нет, я был там для того, чтобы отдавать, таков был мой менталитет – именно поэтому я чувствую, что добился успеха», – сказал 48-летний Маккарти в интервью Creamer Media TV.

Экс-нападающий сборной ЮАР работал в «МЮ» с 2022 по 2024 год.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
27 комментариев
Чувство собственного величия по шкале Мостовых это сколько примерно будет?
Ответ SlanselaP
Чувство собственного величия по шкале Мостовых это сколько примерно будет?
Да тут Ташуевым попахивает)
Ответ SlanselaP
Чувство собственного величия по шкале Мостовых это сколько примерно будет?
Не согласен. Мостовой внегласный Царь. Легенда Сельты. Лучший футболист поколения. Мастер чеканки. Икона для журналистов. Великий аналитик. Футбольный человек у которого 40 лет карьеры. И ночной ужас Абаскаля. А чем может похвастаться этот ноунейм ?
Маккарти: «Читаю конспекты Ташуева - он то же самое пишет, что я думаю. Елки-палки, ну вот откуда?»
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Маккарти: «Читаю конспекты Ташуева - он то же самое пишет, что я думаю. Елки-палки, ну вот откуда?»
«У дураков мысли сходятся»…ой, то есть «гении мыслят одинаково»🙏
Он тренер по какой позиции или просто помощник?
Ответ Golfimbyl
Он тренер по какой позиции или просто помощник?
просто тренер
Ответ Golfimbyl
Он тренер по какой позиции или просто помощник?
Тренер по чсв.
За 3 последних сезона в АПЛ целый 1 гол при 25 выходах на поле. Очевидно, что игроки могли чему-то научиться. И научились. В прошлом сезоне результативность прям стремилась к показателям Маккарти. Самомнение у чела - мое почтение.
Пора Майами уже возглавить. КриРо научить не удалось, может с Месси... лучше пойдет )
Чувак дожил до 48, чем не повод для гордости
Ну и ладно. Если человек на своей волне, никому не мешает, пусть кайфует. 🤷🏻
Решил помереться своим эго с Роналду ?
