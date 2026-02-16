Пономарев о контракте Караваева с «Зенитом»: «Агенты будоражат – эта банда испортила весь российский футбол. Вячеслав – средний защитник, ЦСКА он не нужен»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о ситуации с контрактом Вячеслава Караваева с «Зенитом».
Ранее телеграм-канал «МЯЧ RU» сообщил, что представители Караваева добиваются повышения оклада по новому контракту на 25 процентов, но в «Зените» выступают против этого. Также появилась информация о переговорах защитника с ЦСКА о переходе летом на правах свободного агента.
– Я на стороне «Зенита». Что из себя представляет Караваев? Средний защитник. Год не играл из-за травмы? Тем более. Честно говоря, я и раньше им не восхищался. Напрасно Караваев это делает. Надо остаться при своих деньгах. А когда заиграет, можно о чем-то говорить.
Это агенты будоражат. Эта банда. Она все портит. Испортила весь российский футбол. Как это игрок может требовать? Если тренер в нем заинтересован, он вызовет его и скажет: «Ты знаешь, мы хотим повысить тебе заработную плату, потому что ты – игрок основного состава, мы тобой очень довольны». И все. Какой агент?
– На ваш взгляд, агенты не выглядят оторванными от жизни?
– Конечно. Я об этом молчу. Надоело уже об этом говорить. Это безобразие!
Дивеев в ЦСКА тоже требовал к себе повышенного внимания и зарплаты. Его отпустили в «Зенит». И что? Он будет ноль без наших игроков. И Семак его выгонит.
– Появилась информация, что Караваев ведет переговоры с ЦСКА. Вам бы хотелось, чтобы он играл за вашу любимую команду?
– Нет, он не нужен. У нас команда укомплектована на 100 с лишним процентов. На какое место брать Караваева?
– Правого защитника.
– Там у нас хорошо вписался Гайич. Есть Круговой. Так что Караваев не нужен. Будет только лишняя нервозная обстановка в команде. Все же ходят играть. В полузащите, вообще, перебор игроков.
– Как вы считаете, что «Зениту» делать с Караваевым?
– Пускай он терпит до лета. Человек получил травму и год не играл. Как он может что-то требовать? Это вообще абсурд. Когда я получил травму, не знал, буду играть в основном составе ЦСКА или нет, потому что там место было занято, – сказал Пономарев.
Ну пусть уходит, с чего ему з/п поднимать?Не основной защитник.
Во-вторых, когда Зенит его подписывал, вопрос о лимите так остро не стоял.
В-третьих, не трудно посчитать сколько ему "насыпали", если +25% будет равно 1,5 млн.
У Хлусевича 1,5 млн з/п, у запасного игрока команды, которая в тройку редко попадает, о каком "насыпали" речь?