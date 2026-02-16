Маротта напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера» в 2021-м: «Благодаря победе туринцы обеспечили себе выход в ЛЧ и 60-70 млн евро»
Президент «Интера» Беппе Маротта на фоне удаления Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони в матче Серии А напомнил об эпизоде с Хуаном Куадрадо в игре против «Ювентуса» в 2021 году.
«Интер» – самая успешная команда за последние годы. Я помню только один инцидент, связанный с симуляциями.
Матч «Ювентус» – «Интер», 2021 год, явная симуляция со стороны Хуана Куадрадо, арбитром был Джанпаоло Кальварезе. Все судейские органы четко заявили, что это была явная симуляция.
Благодаря этой победе «Ювентус» обеспечил себе выход в Лигу чемпионов и солидные 60-70 миллионов евро», – сказал Беппе Маротта.
В мае 2021 года «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2) в 37-м туре за счет гола Куадрадо с пенальти на 88-й минуте. Тогда туринцы стали четвертыми в таблице Серии А, набрав 78 очков, и опередив «Наполи» на один балл.
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
В Италии пресса сегодня реально разбушевалась по этому вопросу! Гнобят Бастони по чёрному! Вот они все и запели, когда зад начал подгорать.
Или у вас он был самых честных правил?
Да в том же матче с Интером поставили бредовый пенальти за наступ по остаточному принципу (а так сейчас интерпретируют такие эпизоды сами судьи) по мячу, до которого Лаутаро даже не мог добраться
Спрашивается, почему в данном случае и это арбитр проигнорировал?
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-02-15-в-16.39.35.hR1mLE
впрочем, о чем это я.. )
Если уж это симуляция , то , что тогда из матча в матч творят Ди марко, Барелла и Бастони)))