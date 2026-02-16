  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маротта напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера» в 2021-м: «Благодаря победе туринцы обеспечили себе выход в ЛЧ и 60-70 млн евро»
59

Маротта напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера» в 2021-м: «Благодаря победе туринцы обеспечили себе выход в ЛЧ и 60-70 млн евро»

Беппе Маротта напомнил о симуляции Хуана Куадрадо в матче «Ювентуса» и «Интера».

Президент «Интера» Беппе Маротта на фоне удаления Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони в матче Серии А напомнил об эпизоде с Хуаном Куадрадо в игре против «Ювентуса» в 2021 году.

«Интер» – самая успешная команда за последние годы. Я помню только один инцидент, связанный с симуляциями.

Матч «Ювентус» – «Интер», 2021 год, явная симуляция со стороны Хуана Куадрадо, арбитром был Джанпаоло Кальварезе. Все судейские органы четко заявили, что это была явная симуляция.

Благодаря этой победе «Ювентус» обеспечил себе выход в Лигу чемпионов и солидные 60-70 миллионов евро», – сказал Беппе Маротта.

В мае 2021 года «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2) в 37-м туре за счет гола Куадрадо с пенальти на 88-й минуте. Тогда туринцы стали четвертыми в таблице Серии А, набрав 78 очков, и опередив «Наполи» на один балл.

Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Даниэле Мари
logoХуан Куадрадо
Джанпаоло Кальварезе
logoИнтер
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoБеппе Маротта
logoЛига чемпионов УЕФА
деньги
logoАлессандро Бастони
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Вон Марадона вообще рукой забивал, Анри в матче с Ирландией, а тут все разнылись..."- добавил Маротта.
так не было там симуляции, ему по ногам заехали, он о чем вообще?
Ответ p8p88
так не было там симуляции, ему по ногам заехали, он о чем вообще?
Ну ему же нужно что то нести, он же президент Интера.
В Италии пресса сегодня реально разбушевалась по этому вопросу! Гнобят Бастони по чёрному! Вот они все и запели, когда зад начал подгорать.
Ответ p8p88
так не было там симуляции, ему по ногам заехали, он о чем вообще?
Ага, срубили как липку! Костоломы!
Левое удаление Бентанкура на 55й минуте этого матча он забьл?? Каков же мерзавец..
Я даже погуглил, нет нигде новости о том, что это было признано симуляцией, так ещё и там бентанкура удалили не пойми за что, какой же лживый подонок ужас
Ответ Dzhansug Bukiya
Я даже погуглил, нет нигде новости о том, что это было признано симуляцией, так ещё и там бентанкура удалили не пойми за что, какой же лживый подонок ужас
Так ваш слоняра же)
Или у вас он был самых честных правил?
Ответ alexmixer9
Так ваш слоняра же) Или у вас он был самых честных правил?
Этот человек бегал и прыгал, крича, что у юве 38 скудетто, а потом пошел работать в интер, ему абсолютно плевать на свои слова, завтра он пойдет работать в милан и у интера опять будет на скудетто меньше, только будучи в Юве он не имел отношения к федерации, был простым спортивным директором, а теперь имеет, отсюда прогибает федерацию через свои связи на свою повестку
Этот человек бредит. Сравнил шлагбаум, выставленный перед Куадрадо в штрафной и откровенный нырок. Позорище. Сколько засуживали Ювентус по ходу этого сезона - там сосчитать невозможно (один матч с Фиорентиной чего стоит). Вспомнить бы ещё финал кубка с тем же Интером в 22 году, где цирк судейский не имел конца, но у Беппе память отшибло. А ещё у Беппе отшибает ум, судя по всему, с возрастом

Да в том же матче с Интером поставили бредовый пенальти за наступ по остаточному принципу (а так сейчас интерпретируют такие эпизоды сами судьи) по мячу, до которого Лаутаро даже не мог добраться
Кальчополи слыхали? То-то же
ваш Барелла в каждом туре умирает от любого контакта. молчал бы лучше косой
Ответ Kubinec_
ваш Барелла в каждом туре умирает от любого контакта. молчал бы лучше косой
Да о чём тут можно говорить? Вот лично тебе самому не смешно смотреть, как болельщики картона пытаются оправдываться? Лично мне очень смешно, как они все по одной методичке с пеной у рта на все комментарии отвечают. Вчера спорил с одним, но кроме того, что жалобы кидать на мои комментарии, он ничего больше сделать не смог — 0 аргументов. Кстати, к слову, очень похожий инцидент был в прошлом сезоне у Милана: тогда вроде Томори вторую жёлтую получил. Остаётся только надеяться, что в очной встрече победим принтер, ну и на их осечки
Ответ Favourites
Да о чём тут можно говорить? Вот лично тебе самому не смешно смотреть, как болельщики картона пытаются оправдываться? Лично мне очень смешно, как они все по одной методичке с пеной у рта на все комментарии отвечают. Вчера спорил с одним, но кроме того, что жалобы кидать на мои комментарии, он ничего больше сделать не смог — 0 аргументов. Кстати, к слову, очень похожий инцидент был в прошлом сезоне у Милана: тогда вроде Томори вторую жёлтую получил. Остаётся только надеяться, что в очной встрече победим принтер, ну и на их осечки
Если в прошлых годах для меня было неважно, кто выиграет чемпионат, действовало одно правило: лишь бы не Интер (исключительно в свете действий Моратти и почившего Факетти старшего), то в этом сезоне, честно говоря, лично мне почему-то стало не особо интересно, кто возьмет скудетто - Интер, Милан или Наполи, но после последних событий и действий менеджмента Интера желаю им скорейшего об*ера. Вместо того, чтоб снизить градус, выйти, сказать, да, ошибся, проведем беседу, не поддерживаем подобное, извиниться хотя бы за реакцию, а не симуляцию и т.п., они пытаются еще и отмазаться... В Наполи Конте нет веры, вся надежда на Макса. Удачи миланистам! Ссорян, что не смогли их тормознуть на выходных, но там сами видели, вмешались "третьи" силы))
кстати, за жест с требованием показать жёлтую как-то был наказан Камбьязо. Сейчас это прописано в правилах.
Спрашивается, почему в данном случае и это арбитр проигнорировал?
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-02-15-в-16.39.35.hR1mLE

впрочем, о чем это я.. )
Ответ vel
кстати, за жест с требованием показать жёлтую как-то был наказан Камбьязо. Сейчас это прописано в правилах. Спрашивается, почему в данном случае и это арбитр проигнорировал? https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-02-15-в-16.39.35.hR1mLE впрочем, о чем это я.. )
всё так. Т.е. имея жёлтую, Бастони в этом эпизоде должен был получить ещё минимум две.
Косой наверное про тот момент когда по ноге Куадрадо всекли в штрафной площади?)))
Если уж это симуляция , то , что тогда из матча в матч творят Ди марко, Барелла и Бастони)))
Ответ snowie
Косой наверное про тот момент когда по ноге Куадрадо всекли в штрафной площади?))) Если уж это симуляция , то , что тогда из матча в матч творят Ди марко, Барелла и Бастони)))
ну дык он косой
Ответ Centrocampisti
https://youtu.be/tn_VA3OXFd0?t=692 косой ты чё то попутал
Красиво забил !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
16 февраля, 10:38
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
7 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
30 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
42 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем