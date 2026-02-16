  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Филин о банкротстве «Химок»: «Пострадали все, в финансовом плане полгода жизни у нас просто забрали. Высшие силы все и всех расставят по местам»
6

Филин о банкротстве «Химок»: «Пострадали все, в финансовом плане полгода жизни у нас просто забрали. Высшие силы все и всех расставят по местам»

Филин о «Химках»: забрали полгода жизни в финансовом плане.

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о банкротстве «Химок».

Филин выступал за «Химки» с с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й. Подмосковный клуб приостановил деятельность в июне прошлого года, когда не получил лицензию для участия в новом сезоне Мир РПЛ из-за финансовых проблем. В сентябре «Химки» признали банкротом, позднее был пожизненно отстранен от футбола инвестор клуба Туфан Садыгов.

– Не могу не спросить о «Химках». Много друзей и знакомых пострадали в результате банкротства клуба?

– Абсолютно все – и футболисты, и персонал. В финансовом плане полгода из жизни у нас просто забрали.

Неприятно, конечно, но нужно жить дальше. Со временем все стирается, обиды на руководителей забываются. Есть высшие силы – они все и всех расставят по местам, – сказал Филин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoХимки
кризис
logoЧемпионат.com
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Филин
logoБалтика
религия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то высшие силы не справляются с Садыговым пока. Кто-то без денег, а кто-то в Турции свои аферы крутит и в хрен не дует.
Высшие силы, оно конечно, расставят. Но для начала хотелось бы, чтобы законодальные органы расставили, там есть чем заняться.
В России высшие силы не работают. В России работает только кулак в морду.

Не зря сейчас современные люди говорят: на бога надейся, а сам не лажай...
У некоторых пострадавших по ходу стокгольмский синдром выработался в отношении Садыгова - ещё и в турецкий ФК за ним поехали и... наткнулись на то же самое.
Аллах, которому молится Садыгов, и есть высшие силы. Филину в его возрасте надо бы знать это.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Идову о приглашении священника на стадион «Химок»: «Для меня это обычная практика. В «Амкаре» козла резали, чтобы прервать неудачную серию. Люди ищут разные методы выхода из кризиса»
9 февраля, 11:30
«Химки» будут выступать во Второй лиге, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного. Предварительное название обновленного клуба – «Химки-Космос» (Sport Baza)
22 января, 08:12
Депутат Свищев о «Химках»: «Финансовая ситуация не разрешилась. Если имущество клуба будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками»
4 января, 12:21
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
8 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
31 минуту назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
43 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем