  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья сможет сыграть против «Жироны». Вингер «Барселоны» допущен до участия в матче
14

Рафинья сможет сыграть против «Жироны». Вингер «Барселоны» допущен до участия в матче

Рафинья может вернуться в состав «Барселоны» в матче с «Жироной».

Вингер «Барселоны» Рафинья допущен к участию в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Бразилец не принимал участие в играх с 31 января из-за мышечного перенапряжения в правом бедре.

В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах чемпионата.

Матч «Жироны» и «Барселоны» пройдет 16 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoБарселона
logoтравмы
logoЖирона
logoСборная Бразилии по футболу
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю больше без травм.Как же без Рафиньи тяжело Барсе играть.
Ответ Тимак Капарзо
Желаю больше без травм.Как же без Рафиньи тяжело Барсе играть.
ощущение будто если его нет, то луз гарантирован
Ответ Тимак Капарзо
Желаю больше без травм.Как же без Рафиньи тяжело Барсе играть.
Когда Педри вернётся, есть инфа?
Рафинья вернулся - отличная новость от Барселоны..
Все равно не в форме, на замену скорее всего выйдет. Жирона хоть и дно, но дома может проблем доставить, главное в 1 тайме не начудить в защите.
одно дело вернуться, другое дело в какой форме.
да и в целом есть опасения от частых трафм Рафиньи в этом сезоне
Думаю можно дать ему отдохнуть в матчах с Жироной и Леванте
Ответ Человек_Простой
Думаю можно дать ему отдохнуть в матчах с Жироной и Леванте
пусть форму набирает - без него не то пальто
Барселона с Рафиньей в составе(когда он полностью здоров) и без него - это две разные команды. Так что новость отличная.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
8 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
31 минуту назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
43 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем