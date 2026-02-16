Рафинья сможет сыграть против «Жироны». Вингер «Барселоны» допущен до участия в матче

Рафинья может вернуться в состав «Барселоны» в матче с «Жироной».

Вингер «Барселоны» Рафинья допущен к участию в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Бразилец не принимал участие в играх с 31 января из-за мышечного перенапряжения в правом бедре .

В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах чемпионата.

Матч «Жироны» и «Барселоны» пройдет 16 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.