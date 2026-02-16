Митрюшкин о «Локомотиве»: «Хочется показать, что русским костяком можно добиваться результата. Раскрылось много ребят – нас это подстегивает»

Антон Митрюшкин: русским костяком можно добиваться результата.

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о задачах команды во второй половине сезона Мир РПЛ .

На данный момент клуб находится на 3-й позиции в таблице, набрав 37 очков в 18 матчах.

– Какая цель на остаток сезона?

– Загадывать не хочется. Нужно занимать максимально высокое место в таблице. Сейчас мы в тройке, надо попытаться остаться в топ-3, а дальше все будет зависеть только от нас.

Все в команде ставят максимальные цели, а какой выйдет результат – не будем загадывать. Задача минимум – удержать сегодняшнюю позицию.

– А к чемпионству клуб морально не готов?

– Почему? Загадывать просто не хочется.

Наша команда часто обыгрывает лидеров – набираем больше всего очков с лидирующими клубами, а теряем баллы там, где не нужно. Самое важное – выиграть свои игры, а дальше будет видно.

– У вас играют восемь россиян в старте. Наши ребята ничем не хуже дорогостоящих иностранцев?

– Другие клубы не будем обсуждать. У «Локомотива» свой вектор, которого клуб придерживается очень удачно.

За последнее время в «Локо» раскрылось много ребят, нас это очень подстегивает. Хочется показать, что русским костяком можно добиваться результата.

– Кто выделяется среди конкурентов «Локомотива» по игре?

– Никого не буду выделять. «Зенит », ЦСКА , «Краснодар» – каждый может обыграть каждого. Важно не терять очки в матчах против команд второй восьмерки, – сказал Антон Митрюшкин .