Шлоттербек и Зюле не сыграют с «Аталантой» в ЛЧ из-за травм. У «Боруссии» остался один центральный защитник – Антон

Два защитника «Боруссии» не сыграют с «Аталантой» из-за травм.

Нико Шлоттербек и Никлас Зюле пропустят матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов .

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» подтвердила, что защитники не примут участие в сегодняшней тренировке и пропустят завтрашнюю игру. Сообщается, что у Шлоттербека мышечный дискомфорт, а у Зюле травма бедра.

Таким образом, перед завтрашней игрой плей-офф Лиги чемпионов у «Боруссии » остался лишь один номинальный центральный защитник – Вальдемар Антон .