Шлоттербек и Зюле не сыграют с «Аталантой» в ЛЧ из-за травм. У «Боруссии» остался один центральный защитник – Антон
Два защитника «Боруссии» не сыграют с «Аталантой» из-за травм.
Нико Шлоттербек и Никлас Зюле пропустят матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Пресс-служба дортмундской «Боруссии» подтвердила, что защитники не примут участие в сегодняшней тренировке и пропустят завтрашнюю игру. Сообщается, что у Шлоттербека мышечный дискомфорт, а у Зюле травма бедра.
Таким образом, перед завтрашней игрой плей-офф Лиги чемпионов у «Боруссии» остался лишь один номинальный центральный защитник – Вальдемар Антон.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Боруссии» Дортмунд в X
Реджани будет в старте скорее всего, если конечно Рюерсона или Озджана туда не переведут. Ну или на крайний случай могут попробовать схему из 2 защитников, вместо 3.
Хорошо хоть не Олег