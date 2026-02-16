Лотар Маттеус: «Убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией». В Саудовской Аравии он зарабатывал бы в 3-4 раза больше, но деньги для него не главный приоритет»

Лотар Маттеус: убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией».

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что Харри Кейн продлит соглашение с клубом.

Действующий контракт англичанина и мюнхенской команды рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне форвард забил 41 гол в 35 матчах.

«Не верю, что он покинет «Баварию». Деньги для него не главный приоритет. Главное – комфорт: с тренерами, партнерами по команде и семьей.

У меня такое чувство, что деньги для него не имеют значения. В Саудовской Аравии он, вероятно, зарабатывал бы в три-четыре раза больше. Убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией», – сказал Лотар Маттеус .