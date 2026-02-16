  • Спортс
  • Лотар Маттеус: «Убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией». В Саудовской Аравии он зарабатывал бы в 3-4 раза больше, но деньги для него не главный приоритет»
Лотар Маттеус: убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией».

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что Харри Кейн продлит соглашение с клубом.

Действующий контракт англичанина и мюнхенской команды рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне форвард забил 41 гол в 35 матчах.

«Не верю, что он покинет «Баварию». Деньги для него не главный приоритет. Главное – комфорт: с тренерами, партнерами по команде и семьей. 

У меня такое чувство, что деньги для него не имеют значения. В Саудовской Аравии он, вероятно, зарабатывал бы в три-четыре раза больше. Убежден, что Кейн продлит контракт с «Баварией», – сказал Лотар Маттеус.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoЛотар Маттеус
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБавария
Так в отличной форме Харри, тот же Лёва и будучи постарше планку держал как надо. Хотя англичанин намного больший объём выполняет, так что запас прочности ещё есть конечно. И если продлят, уверен, обе стороны будут только рады)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
По сути Левандовский ушел в 34 года только потому, что захотел долгосрочный контракт без понижения а возможно и с повышением зарплаты, а так ему давали на 2 года вроде как контракт, но он выбил у Барселоны контракт на 3 года и пошел туда, плюс скорее всего и зарплату дали чуть выше. А так он бы до 36 лет спокойно смог бы играть в Баварии в основе, он сдал в этом сезоне только, физически.
Ответ Александр Гончаров
Ну я о том же, а если Харри запретить по всему полю носиться и выполнять функции как у Левандовского только - так ещё больше лет, кажется, запала у него хватит, чем у поляка)
Он достаточно заработал, чтобы заканчивать карьеру в СА на пике
Ответ I10ff
ну хз, в Тотхэме небольшие зарплаты
Если Упамекано подмахнули 20 лямов, сколько должны Кейну предложить
Надеюсь, Кейн до 2030го останется в Мюнхене
