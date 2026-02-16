«Ахмат» ведет переговоры по аренде Хлусевича у «Спартака» («Чемпионат»)

«Ахмат» хочет арендовать Даниила Хлусевича.

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич близок к переходу в «Ахмат ».

По информации «Чемпионата», грозненский клуб ведет переговоры об аренде футболиста.

Ранее сообщалось , что Хлусевич также интересен «Пари НН» и «Балтике», но «Ахмат» ближе всего к заключению сделки.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах «Спартака » во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.