«Ахмат» ведет переговоры по аренде Хлусевича у «Спартака» («Чемпионат»)
«Ахмат» хочет арендовать Даниила Хлусевича.
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич близок к переходу в «Ахмат».
По информации «Чемпионата», грозненский клуб ведет переговоры об аренде футболиста.
Ранее сообщалось, что Хлусевич также интересен «Пари НН» и «Балтике», но «Ахмат» ближе всего к заключению сделки.
В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 10 матчах «Спартака» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аренда выглядит лучшим вариантом сейчас. Хлус вроде бы универсал, может закрыть несколько позиций -- но, ни на одной из них не впечатляет пока.
Потому что он игрок уровня Тульского Арсенала, как был, так и остался.
Если уйдет в аренду, то хорошо. Хоть игровая практика будет.
Не факт, что она там будет...
Ну у Ахмата и так на каждую позицию по несколько человек зачем им и этот
Надеюсь на всегда
Ему надо идти в команду где он будет 100% играть в основном составе
