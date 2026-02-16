Хайкин о норвежцах: «Уникальные люди – достаточно закрытые, но добрые, умные, независимые. Удивило, что почти все говорят на хорошем английском – из-за этого поздно стал учить норвежский»

Никита Хайкин: в Норвегии мне сразу понравилось.

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о жизни в Норвегии и менталитете норвежцев.

– Адаптироваться к жизни в Норвегии было сложно?

– В стране мне понравилось сразу – разве что к погоде было тяжело привыкнуть, к постоянной темноте зимой и к белым ночам почти месяц летом, хотя к ним адаптироваться легче. А так – спокойная обстановка, которая сменяется веселыми праздниками вроде 17 мая, Дня независимости, когда вся страна гуляет. Ужинать в Норвегии привыкли раньше, чем в странах южнее.

Вообще, они уникальные люди, другие, чем мы. Достаточно закрытые, но добрые, умные, независимые. Мне вообще не было сложно. К хорошему привыкаешь быстро. Мне очень нравится, как функционирует страна.

Летом в ней очень красиво, а зимой – фантастическое северное сияние. Удивило, что почти все разговаривают на хорошем английском, и у меня не возникло проблем в коммуникации. Мне даже это чуть-чуть навредило, поскольку из-за этого поздно начал учить норвежский – он мне в команде не был нужен, поскольку весь тренировочный процесс шел на английском.

– Из-за климата простужаетесь часто? Приходится пить специальные витамины?

– Зимой, когда наступает темное время, нам нужно пить рыбий жир и витамин D, в противном случае может быть большой упадок сил. Да, следить за питанием и витаминами там очень важно.

– В 2020-м вы мне рассказывали, что Евросоюз назвал Буде одной из своих культурных столиц 2024-го, и в том году готовится открытие нового аэропорта и морского порта, а также масса разных мероприятий. Все открыли?

– Нет. Насколько знаю, аэропорт готовят к открытию в 2029 году. Раньше – новый стадион. В 2024-м прошло много мероприятий, была проделана большая работа, и видно, что в проект вложили много сил. Возможно, мои ожидания были слишком высокими из-за того, как много об этом говорили заранее. В целом это был важный опыт для города, и уверен, что он принесет пользу в долгосрочной перспективе.

– Вы говорили: «Не хочу особого отношения к себе. Норвегия нравится мне тем, что здесь все равны, никто не выше закона». Можете привести какую-то историю, которая вас впечатлила?

– Их много. Важно ощущение – мы, футболисты, не чувствуем себя выше кого-либо другого. Возможно, люди и вправду о нас так думают. Допустим, покупал мебель в обыкновенном магазине. Подошла женщина, оказалась русскоговорящей, родом из Санкт-Петербурга. Удивилась, что я, вратарь «Буде-Глимт », покупаю мебель здесь, а не где-то в каком-то дорогом бутике. Ответил: «А где я должен покупать?» Может, из-за результатов, которых мы добиваемся, кто-то думает, что мы другие. Но я не ощущаю себя там звездой.

– Узнают в то же время все? Городок-то маленький.

– Есть такое. Иногда социальной и частной жизни из-за этого нам чуть не хватает. Но это часть работы, я не жалуюсь.

– Еще одно представление о Норвегии – дорогая страна, высоченные налоги. Все так?

– Да. Но ты понимаешь, куда идут все налоги и почему они такие высокие. Конечно, никто не хочет столько платить, ха-ха, но деваться некуда. Налог зависит от годового дохода. В прошлом году платил 47 процентов, в этом – 52, – сказал Хайкин.