Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии в туристических местах могут что-то украсть средь бела дня, а ты и не заметишь. В России о таком даже не слышал, здесь безопаснее»
Защитник «Краснодара» Витор Тормена считает Россию более безопасной страной, чем Бразилия.
– Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Вам очень комфортно в России?
– Да, я здесь очень счастлив. Моей семье нравится Россия, город, как и мне. Мы завоевали титул, это понравится любому человеку. Достаточно справедливо было бы продолжить этот цикл и остаться в клубе на несколько лет.
– В чем кардинальная разница жизни в России и Бразилии?
– Кухня. Но в обоих местах она очень хороша.
– Каким было ваше детство? Как вы попали в футбол?
– Я родом из штата Сан-Паулу, небольшого города Марилья. Моя семья была не такой богатой, я вырос только с матерью. Нельзя сказать, что мы голодали или были нищими, но в то же время никакой роскоши не было.
– Много ли было криминала в тех местах?
– Нет, это достаточно маленький город с населением в 200 тысяч человек. Конечно, есть маленькие районы, которые более опасны, чем другие. Но это не так, как в больших городах. Как и везде, там бывают опасные места, в которые лучше не ходить, но не особо много.
– В России в этом плане намного безопаснее?
– Без сомнения. В России безопаснее. В Бразилии в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что-то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет, – сказал Тормена.
Были на экскурсии в "историческом центре" Сан-Паулу, там куча графити (в том числе, именно на исторических зданиях) и встречаются довольно агрессивные "нищие", настойчиво требующие милостыню. И даже местные гиды говорили - не держите долго в руках телефон или камеру - достали, сняли, тут же уберите, карманников много, в том числе подростков, что сразу же оперативно удирают.
Конечно же, не весь Сан-Паулу такой, нам показали и благополучные, хорошо выглядящие районы, где живут обеспеченные люди. Но это уже не исторический центр.
По Рио-де-Жанейро, также по рекомендациям и в целях безопасности, передвигались на такси, сами долго не гуляли. Но некоторые места, что мы проезжали (а мы, конечно же, по городу ездили, ни в какие фавеллы не совались) - так же, как и центр Сан-Паулу, доверия не внушают.
Впрочем, не только проблема Бразилии. Когда были на экскурсии в столице Уругвая, сзади нашей группы дежурили пара полицейских - они по всему маршруту шли чуть сзади нас, так как там кражи у туристов тоже имеют место.
В общем, в тех странах есть, что посмотреть, но стоит быть гораздо аккуратнее.
