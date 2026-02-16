  • Спортс
  • Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии в туристических местах могут что-то украсть средь бела дня, а ты и не заметишь. В России о таком даже не слышал, здесь безопаснее»
9

Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии в туристических местах могут что-то украсть средь бела дня, а ты и не заметишь. В России о таком даже не слышал, здесь безопаснее»

Витор Тормена: в России безопаснее, чем в Бразилии.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена считает Россию более безопасной страной, чем Бразилия.

– Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Вам очень комфортно в России?

– Да, я здесь очень счастлив. Моей семье нравится Россия, город, как и мне. Мы завоевали титул, это понравится любому человеку. Достаточно справедливо было бы продолжить этот цикл и остаться в клубе на несколько лет.

– В чем кардинальная разница жизни в России и Бразилии?

– Кухня. Но в обоих местах она очень хороша.

– Каким было ваше детство? Как вы попали в футбол?

– Я родом из штата Сан-Паулу, небольшого города Марилья. Моя семья была не такой богатой, я вырос только с матерью. Нельзя сказать, что мы голодали или были нищими, но в то же время никакой роскоши не было.

– Много ли было криминала в тех местах?

– Нет, это достаточно маленький город с населением в 200 тысяч человек. Конечно, есть маленькие районы, которые более опасны, чем другие. Но это не так, как в больших городах. Как и везде, там бывают опасные места, в которые лучше не ходить, но не особо много.

– В России в этом плане намного безопаснее?

– Без сомнения. В России безопаснее. В Бразилии в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что-то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет, – сказал Тормена.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Был там в 2019, понимаю, о чём он говорит.
Были на экскурсии в "историческом центре" Сан-Паулу, там куча графити (в том числе, именно на исторических зданиях) и встречаются довольно агрессивные "нищие", настойчиво требующие милостыню. И даже местные гиды говорили - не держите долго в руках телефон или камеру - достали, сняли, тут же уберите, карманников много, в том числе подростков, что сразу же оперативно удирают.
Конечно же, не весь Сан-Паулу такой, нам показали и благополучные, хорошо выглядящие районы, где живут обеспеченные люди. Но это уже не исторический центр.

По Рио-де-Жанейро, также по рекомендациям и в целях безопасности, передвигались на такси, сами долго не гуляли. Но некоторые места, что мы проезжали (а мы, конечно же, по городу ездили, ни в какие фавеллы не совались) - так же, как и центр Сан-Паулу, доверия не внушают.

Впрочем, не только проблема Бразилии. Когда были на экскурсии в столице Уругвая, сзади нашей группы дежурили пара полицейских - они по всему маршруту шли чуть сзади нас, так как там кражи у туристов тоже имеют место.

В общем, в тех странах есть, что посмотреть, но стоит быть гораздо аккуратнее.
Что за балваны комментируют.
Россия вообще лучшая страна в мире
фильм "Город Бога" смотрел раз 7 и с каждым разом он производил все более и более гнетущее впечатление .
Даже финал с " Ракетой" , получившим работу фотографа , не может перебить все то ощущение мрака и ужаса , из которого он смог выбраться
Ну да у нас безопаснее, по своему региону скажу, что уличной преступности в разы меньше стало (грабежи, разбои)
