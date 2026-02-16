Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки

Бастони не накажут за симуляуию в матче с «Ювентусом».

Защитника «Интера» Алессандро Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Ювентусом » (3:2), приведшую к удалению Пьера Калулу .

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После матча глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал ошибку арбитра.

Как сообщает Football Italia, Бастони не столкнется с санкциями за поведение в эпизоде с Калулу. Согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации (FIGC), власти могли бы рассмотреть инцидент с использованием телевизионных кадров, если бы действия защитника «Интера » привели к прямой красной карточке Калулу – в случае второй желтой регламент не предусматривает ретроспективных санкций.

Таким образом, FIGC не сможет открыть разбирательство в отношении Бастони.

