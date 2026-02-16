  • Спортс
  • Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки
Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки

Бастони не накажут за симуляуию в матче с «Ювентусом».

Защитника «Интера» Алессандро Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Ювентусом» (3:2), приведшую к удалению Пьера Калулу.

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

После матча глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал ошибку арбитра.

Как сообщает Football Italia, Бастони не столкнется с санкциями за поведение в эпизоде с Калулу. Согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации (FIGC), власти могли бы рассмотреть инцидент с использованием телевизионных кадров, если бы действия защитника «Интера» привели к прямой красной карточке Калулу – в случае второй желтой регламент не предусматривает ретроспективных санкций.

Таким образом, FIGC не сможет открыть разбирательство в отношении Бастони.

«Юве» в бешенстве из-за красной: призывают к отставке босса судей. После ругани в подтрибунке

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
И это Италия. Страна, где можно схватить дискву за богохульство.
Симуляции можно искоренить только если разрешить баны даже постфактум, после матча.
Ответ Евгений Сидоров
И это Италия. Страна, где можно схватить дискву за богохульство. Симуляции можно искоренить только если разрешить баны даже постфактум, после матча.
Желательно игр на 3-5 с нормальным штрафом.
Чтобы перестали устраивать клоунаду и играли в мужскую игру.
Ответ Евгений Сидоров
И это Италия. Страна, где можно схватить дискву за богохульство. Симуляции можно искоренить только если разрешить баны даже постфактум, после матча.
Раньше до какого-то года (до 1991, кажется) за богохульство вообще можно было получить уголовку. Сейчас за это административное наказание.
Чтобы было понятно - в Италии богохульством считается ругательство с использованием имён Христа, девы Марии или святых.
Впрочем ничего нового
Ответ alessandroma
Впрочем ничего нового
Комментарий скрыт
Партнёры по команде, которые были рядом и видели нырок, ни чуть не лучше Бастони. Не можешь победить честно, просто победи. Мразотный эпизод, Интеру всего плохого.
Ответ steaze
Партнёры по команде, которые были рядом и видели нырок, ни чуть не лучше Бастони. Не можешь победить честно, просто победи. Мразотный эпизод, Интеру всего плохого.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Ну зачем так нагло врать?! Матч не смотрели, ну хоть обзор гляньте
Идеальная зона для абьюза правил - вар не посмотрит, после не накажут.
явная симуляция, еще и празднует стоя под носом у судьи как будто в финал лч вышел. Клоунада
Конечно не накажут, тут бы с Юве 15 очков не сняли в клоунской марротта лиге.
Итальянское спортивное правосудие, самое справедливое правосудие в мире! )

Милош Красич получил дисквалификацию на два матча после просмотра видеоповторов момента с назначением пенальти в матче против «Болоньи». Таким образом он пропустит матчи против «Милана» и «Чезены».

Спортивный суд решил дисквалифицировать серба на 2 матча, так как Красич явно симулировал, контакта с игроком соперника не было. В официальном решении подчёркнуто: «вне всяких сомнений, два футболиста никак не вошли в контакт в разбираемом эпизоде, и судья был введён в заблуждение «нырком» игрока «бьянконери» вперёд (неестественное волочение левой ноги указывает на умышленность «нырка»)». Ввиду такой «явной симуляции», спортивный суд решил применить к игроку санкции за неспортивное поведение, вынеся минимально предусмотренное кодексом наказание – два матча дисквалификации.
----------

Когда надо, никакой регламент не помеха. )
Хорошо, а как быть с дисквалом Калюлю? Тоже не отменят, "потому что регламент"?
Хорошо устроились, твари. )
Ответ vel
Хорошо, а как быть с дисквалом Калюлю? Тоже не отменят, "потому что регламент"? Хорошо устроились, твари. )
Нет конечно , не отменят)) Могут даже еще 2-3 матча впаять за убийство Бастони
Ничего, это позорная симуляция обернется против самого Бастони в будущем
Ответ Zidane 21
Ничего, это позорная симуляция обернется против самого Бастони в будущем
Чем? Очередной медалькой за скудетто?
Ответ alessandroma
Чем? Очередной медалькой за скудетто?
Так , именно так ))
коррупционные клоуны
Ответ Amico Megobari
коррупционные клоуны
Да не, в данном случае какая коррупция. Просто криво написанные правила. Коррупция - это дело на 300 лямов убытков Интера, которое прямо щас успешно заминают
Ответ Amico Megobari
коррупционные клоуны
а в чем тут коррупция?
