Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Юве», приведшую к удалению Калулу. Инцидент могли бы рассмотреть лишь в случае прямой красной карточки
Защитника «Интера» Алессандро Бастони не накажут за симуляцию в матче с «Ювентусом» (3:2), приведшую к удалению Пьера Калулу.
На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
После матча глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал ошибку арбитра.
Как сообщает Football Italia, Бастони не столкнется с санкциями за поведение в эпизоде с Калулу. Согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации (FIGC), власти могли бы рассмотреть инцидент с использованием телевизионных кадров, если бы действия защитника «Интера» привели к прямой красной карточке Калулу – в случае второй желтой регламент не предусматривает ретроспективных санкций.
Таким образом, FIGC не сможет открыть разбирательство в отношении Бастони.
«Юве» в бешенстве из-за красной: призывают к отставке босса судей. После ругани в подтрибунке
