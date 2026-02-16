Тарпищев о «Спартаке»: «Лидером должен быть кто‑то из наших вроде Джикии. Пока такого не вижу»
Тарпищев о «Спартаке»: лидером должен быть кто‑то из наших вроде Джикии.
Шамиль Тарпищев рассказал, кто должен быть лидером «Спартака».
— Какими вам видятся перспективы «Спартака» в РПЛ после возобновления чемпионата?
— Я этого тренера [Карседо] не знаю, поэтому судить сложно. Все будет зависеть от того, как он найдет контакт внутри команды. Потому что очень много легионеров. Думаю, лидером внутри команды должен быть кто‑то из наших.
— А кто именно?
— Такой же, как, например, Джикия. Но пока я не вижу такого, — сказал глава Федерации тенниса России, болельщик красно-белых.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Почему бы лидером Спартака не стать тому же Корседо или Барко?!
Пример Джикии говорит о том что этот старый маразматик оценивает не по футбольным показателям- а тот кто удобен. Назвать лидером жирного и не поворотливого и способного на подлость слива тренера-может такое же чм@!