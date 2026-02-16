  • Спортс
  Тарпищев о «Спартаке»: «Лидером должен быть кто‑то из наших вроде Джикии. Пока такого не вижу»
6

Тарпищев о «Спартаке»: «Лидером должен быть кто‑то из наших вроде Джикии. Пока такого не вижу»

— Какими вам видятся перспективы «Спартака» в РПЛ после возобновления чемпионата?

— Я этого тренера [Карседо] не знаю, поэтому судить сложно. Все будет зависеть от того, как он найдет контакт внутри команды. Потому что очень много легионеров. Думаю, лидером внутри команды должен быть кто‑то из наших.

— А кто именно?

— Такой же, как, например, Джикия. Но пока я не вижу такого, — сказал глава Федерации тенниса России, болельщик красно-белых.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лидером по поеданию хинкали
Тарпищев бездарь.Случайный тип в спорте.Ему хорошо быть начальником где то в ЖКХ болтать просто так и создавать вид.
Почему бы лидером Спартака не стать тому же Корседо или Барко?!
Пример Джикии говорит о том что этот старый маразматик оценивает не по футбольным показателям- а тот кто удобен. Назвать лидером жирного и не поворотливого и способного на подлость слива тренера-может такое же чм@!
Ответ Олег Олег
Тарпищев бездарь.Случайный тип в спорте.Ему хорошо быть начальником где то в ЖКХ болтать просто так и создавать вид. Почему бы лидером Спартака не стать тому же Корседо или Барко?! Пример Джикии говорит о том что этот старый маразматик оценивает не по футбольным показателям- а тот кто удобен. Назвать лидером жирного и не поворотливого и способного на подлость слива тренера-может такое же чм@!
Барко лидер ? Ну ну!
какой нафиг джикия лидер-пусть научится играть в футбол
Ребята отдайте ему ракетку. А то взял микрофон и что то там бубу
Агент Джикии: «Георгий недоволен задержкой зарплаты и рассматривает варианты с клубами РПЛ. Его все устраивает в «Антальяспоре», но задержка уже с ноября»
13 февраля, 14:01
«Легионер не может быть лидером, проводником спартаковского духа. Зря Джикию убрали, он цементировал коллектив». Тарпищев о красно-белых
27 января, 11:39
«Спартаку» предлагали вернуть Джикию – клуб отказался. 32-летний защитник готов рассмотреть предложения из РПЛ зимой (Metaratings)
27 ноября 2025, 11:08
