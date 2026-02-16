Хайкин о матче с «Ман Сити»: «Холанд на стандартах играл персонально со мной, пытался дестабилизировать, чтобы я не смог выйти на подачу»
Хайкин: Холанд на стандартах играл персонально со мной.
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, как противостоял форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду в матче общего этапа Лиги чемпионов (3:1).
— Когда он оказывается рядом с вами на стандартах — не страшно против такой махины?
— Нет. Ты об этом просто не думаешь. Они все крупные и мощные. На каждом стандарте Холанд очень близко подходил, играл персонально со мной, пытался меня дестабилизировать, чтобы я не смог выйти на подачу.
В основном они подавали на дальний угол вратарской. Но считаю, что мы очень хорошо справились, – сказал Хайкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
