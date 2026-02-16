Винисиус не против свиста без оскорблений: «Понимаю болельщиков, когда играю на выезде. Сам так делал, когда болел за «Фламенго»
Винисиус не против свиста болельщиков без оскорблений.
Вингер «Реала» Винисиус рассказал о своем отношении к освистыванию со стороны болельщиков.
«Я понимаю, когда болельщики соперников свистят, когда я играю на выезде. Я сам так делал, когда болел за «Фламенго». Ты делаешь это, потому что не хочешь, чтобы соперники забили твоей команде. Это футбол.
Нужно ли свистеть? Если без оскорблений, то да», – сказал Винисиус.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Madrid Xtra
8 комментариев
Ну что ж, самокритичность - это хорошо. И принятие реальности - тоже. Может так этот ворчун станет спокойнее и терпеливее )).
Как пришел Арбелоа, Вини стал заметно спокойнее и вдумчивее, но глорье будет ему до конца жизни припоминать кимиха и алосно, чтобы он не сделал, будто это "черная метка"
Тоже против такого. Оскорблять человека всей толпой - это низко. Где б не происходило.
Адекватно
