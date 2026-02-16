Винисиус не против свиста без оскорблений: «Понимаю болельщиков, когда играю на выезде. Сам так делал, когда болел за «Фламенго»

Винисиус не против свиста болельщиков без оскорблений.

Вингер «Реала » Винисиус рассказал о своем отношении к освистыванию со стороны болельщиков.

«Я понимаю, когда болельщики соперников свистят, когда я играю на выезде. Я сам так делал, когда болел за «Фламенго». Ты делаешь это, потому что не хочешь, чтобы соперники забили твоей команде. Это футбол.

Нужно ли свистеть? Если без оскорблений, то да», – сказал Винисиус.