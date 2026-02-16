Орлов о Мостовом: «Не лидер «Зенита». Не дает того результата, что Вендел, что давали Клаудиньо, Малком, Дзюба»

Орлов не считает Андрея Мостового лидером «Зенита».

«Мостовой не лидер «Зенита». Он все время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не дает того результата, который дает Вендел , который давали Клаудиньо , Малком, Дзюба .

Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки», — сказал комментатор в эфире «Радио «Зенит».

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Мостового 6 голов и 1 ассист.