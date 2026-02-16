  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Мостовом: «Не лидер «Зенита». Не дает того результата, что Вендел, что давали Клаудиньо, Малком, Дзюба»
49

Орлов о Мостовом: «Не лидер «Зенита». Не дает того результата, что Вендел, что давали Клаудиньо, Малком, Дзюба»

Орлов не считает Андрея Мостового лидером «Зенита».

Геннадий Орлов не считает хавбека Андрея Мостового лидером «Зенита».

«Мостовой не лидер «Зенита». Он все время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не дает того результата, который дает Вендел, который давали Клаудиньо, Малком, Дзюба

Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки», — сказал комментатор в эфире «Радио «Зенит».

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Мостового 6 голов и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoМалком
logoГеннадий Орлов
logoКлаудиньо
logoАртем Дзюба
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Солидарен, не будь у него "паспорта" уже давно пылил где-нибудь в другом месте. Не знаю, что у него с контрактом, но не думаю, что его будут переподписывать, всё-таки возраст перспективных он немного перерос.
Ответ scandall1984
Солидарен, не будь у него "паспорта" уже давно пылил где-нибудь в другом месте. Не знаю, что у него с контрактом, но не думаю, что его будут переподписывать, всё-таки возраст перспективных он немного перерос.
Переподпишут однозначно. Семаку хоть он и не нравится, но он часто очень полезен. Пусть он много голов забил с пенальти в этом сезоне, но если сравнивать с Луис Энрике, чем тот сильно лучше Мостового по эффективности со своими 2+2 за 18 туров?
Энрике играет так, будто одолжение Зениту делает.
Ответ scandall1984
Солидарен, не будь у него "паспорта" уже давно пылил где-нибудь в другом месте. Не знаю, что у него с контрактом, но не думаю, что его будут переподписывать, всё-таки возраст перспективных он немного перерос.
До конца сезона 27/28 контракт у Моста.
В 23 году переподписывался.
Круговой вообще почти не играл, а теперь один из лидеров ЦСКА...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Круговой вообще почти не играл, а теперь один из лидеров ЦСКА...
Ну так и цска не Зенит. А в каком-нибудь Нижнем его вообще на руках носили бы.
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Круговой вообще почти не играл, а теперь один из лидеров ЦСКА...
это нормально
не потянул топ уровень и отправляешь в средний клуб более низкого уровня
Обычный бестолковый бегунок.
Так он и не лидер Зенита ,кмк. Если посмотреть за ним внимательно в любой игре ,за тем, что он показывает на поле ,за точностью его ударов и передач , то всё очевидно.
Просто таков его уровень.
Комментарий удален пользователем
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Сегодняшняя сборная как раз из таких и для таких, ему есть что там делать, а вот сборная такая не нужна)
У Мостового хороший контракт и хорошая жизнь, а футбол это хобби: иногда может хороший матч провести, а в основном по настроению, с тренировками так же)
Мостовой задержался в вечно подающего надежды.
Андрей принесёт ещё пользу команде)
Андрей Пасназад Мостовой, чел не для позиционки, на контратаках он неплох, есть скорость, но он все равно «угловатый», не особо техничный. Не думаю, что он мб лидером, но для ротации пойдет.
Мостовой игрок с хорошими задатками, но которые в нём окончательно сгинут, ибо по-футбольному Андрюха реально туг, суетлив и нерешителен😉🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мостовой о деньгах: «Я не жмот, но трачу рационально, мне бы башню не снесло. Мне повезло: не было огромного скачка. Были, конечно, шмотки дорогущие, которые вообще не носишь»
14 февраля, 11:00
Андрей Мостовой о машинах в «Зените»: «Банальные у всех, никто не выделяется. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»
14 февраля, 02:25
Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора – легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»
13 февраля, 21:55
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
4 минуты назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
27 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
59 минут назад
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
39 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем