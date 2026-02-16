Орлов о Мостовом: «Не лидер «Зенита». Не дает того результата, что Вендел, что давали Клаудиньо, Малком, Дзюба»
Орлов не считает Андрея Мостового лидером «Зенита».
Геннадий Орлов не считает хавбека Андрея Мостового лидером «Зенита».
«Мостовой не лидер «Зенита». Он все время между основным и запасным. Это хороший футболист, входит в обойму. Но он не дает того результата, который дает Вендел, который давали Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки», — сказал комментатор в эфире «Радио «Зенит».
В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Мостового 6 голов и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Энрике играет так, будто одолжение Зениту делает.
В 23 году переподписывался.
не потянул топ уровень и отправляешь в средний клуб более низкого уровня
Просто таков его уровень.