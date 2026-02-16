Гасперини о Малене: «Совершенный форвард: не медлит с ударами, быстр, умеет комбинировать. Идеальные качества для моего стиля игры»

Гасперини: Мален – совершенный форвард.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини назвал Дониэлла Малена совершенным форвардом.

В воскресенье арендованный у «Астон Виллы» в январе нидерландец сделал дубль в матче Серии А с «Наполи» (2:2). У него 5 голов в 5 играх за «Рому».

«Я всегда был убежден, что Мален обладает идеальными качествами для моего стиля игры, поскольку он совершенный нападающий. Он не медлит с ударами, быстр, умеет комбинировать с партнерами. Команде нужен такой нападающий, который часто забивает в том числе потому, что выпускаем его на позиции, где он постоянно представляет опасность.

Он с нами всего пять матчей, поэтому считаю, что можем и дальше прогрессировать, тем более если Дибала, Соуле и Эль-Шаарави наберут оптимальную форму и мы сможем быть более конкурентоспособными», – сказал Гасперини.