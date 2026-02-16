Аршавин о «Ростове»: «Трансферов нет, но все позиции закрыты. Задача – засветить и продать игроков»

Аршавин о «Ростове»: трансферов нет, но у них все позиции закрыты.

Андрей Аршавин считает, что «Ростов» может обойтись зимой без трансферов.

После 18 туров дончане занимают в РПЛ 11-е место.

«Ростов » — стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты.

Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы «Ростов». Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды», – сказал бывший футболист сборной России.