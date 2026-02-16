  • Спортс
Аршавин о «Ростове»: «Трансферов нет, но все позиции закрыты. Задача – засветить и продать игроков»

Аршавин о «Ростове»: трансферов нет, но у них все позиции закрыты.

Андрей Аршавин считает, что «Ростов» может обойтись зимой без трансферов.

После 18 туров дончане занимают в РПЛ 11-е место.

«Ростов» — стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты. 

Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы «Ростов». Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Состав укомплектован крепкими молодыми игроками. Не пришел пока серьезный спонсор, хотя было много шуму по этому поводу. Кардинально решить финансовый вопрос, а хорошие тренеры и игроки найдутся. Удачи Ростову!
Открыл состав.
Увидел в составе Титов и Роналдо.
Понял, что Ростов и вправду укомплектован норм.
Помнится, как вЫ раздербанили "Ростов", когда получили пендаля под зад с берегов Дона и пролетели, как стая напильников над Парижем, мимо Лиги Чемпионов.
