Аршавин о «Ростове»: «Трансферов нет, но все позиции закрыты. Задача – засветить и продать игроков»
Аршавин о «Ростове»: трансферов нет, но у них все позиции закрыты.
Андрей Аршавин считает, что «Ростов» может обойтись зимой без трансферов.
После 18 туров дончане занимают в РПЛ 11-е место.
«Ростов» — стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты.
Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы «Ростов». Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Увидел в составе Титов и Роналдо.
Понял, что Ростов и вправду укомплектован норм.