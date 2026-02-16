«Балтика» согласовала аренду форварда Ласерды из бразильской «Куябы» с правом выкупа (Legalbet)

«Балтика» арендует форварда Ласерду из бразильской «Куябы».

«Балтика » согласовала аренду форварда Дерика Ласерды из «Куябы» с правом выкупа, сообщает Legalbet.

26-летний игрок из второго бразильского дивизиона прилетит на сбор калининградского клуба в Белек 18 февраля.

В 17 матчах прошлого чемпионата Бразилии в высшем дивизионе на счету Ласерды 6 голов за «Спорт Ресифи», за который он выступал на правах аренды.

Помимо Ласерды к «Балтике» присоединится защитник ЦСКА Михаил Рядно, уже прошедший медобследование в Москве.