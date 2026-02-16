«У Сафонова сильный характер. Особенно это проявляется при высоком прессинге». Защитник «Краснодара» Коста о вратаре
Защитник «Краснодара» Коста: у Сафонова сильный характер.
Защитник «Краснодара» Диего Коста считает, что у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова сильный характер.
— Стал ли Сафонов уже основным вратарем «ПСЖ»?
— Тяжело сказать. Это большой вратарь. По тому, что я видел в «Краснодаре», могу сказать, что у него сильный характер. Особенно это проявляется на поле при высоком прессинге. Хорошо, что у «Краснодара» есть такой воспитанник, — сказал Коста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
