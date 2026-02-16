Тренер «Валенсии» извинился за то, что Джемерт надел футболку клуба на угловой флаг, празднуя победу над «Леванте»: «Не хотим, чтобы это воспринималось как неуважение»
Тренер «Валенсии» извинился за инцидент в левантийском дерби.
Тренер «Валенсии» Карлос Корберан извинился за инцидент в матче Ла Лиги с «Леванте» (2:0).
После финального свистка левантийского дерби игроки «Валенсии» подошли к гостевой трибуне, на которой находилось около 400 болельщиков клуба. Защитник Эрай Джемерт, празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля. К футболисту «Валенсии» подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте», на поле завязалась стычка.
«Я пошел в раздевалку и ничего толком не видел. Приношу извинения от имени «Валенсии», в таких матчах напряжение всегда зашкаливает, и иногда что-то неверно интерпретируется.
Не хотим, чтобы это воспринималось как неуважение, и как клуб приносим извинения», – сказал Корберан.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
