Тренер «Валенсии» извинился за то, что Джемерт надел футболку клуба на угловой флаг, празднуя победу над «Леванте»: «Не хотим, чтобы это воспринималось как неуважение»

Тренер «Валенсии» извинился за инцидент в левантийском дерби.

Тренер «Валенсии» Карлос Корберан извинился за инцидент в матче Ла Лиги с «Леванте» (2:0).

После финального свистка левантийского дерби игроки «Валенсии» подошли к гостевой трибуне, на которой находилось около 400 болельщиков клуба. Защитник Эрай Джемерт , празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля. К футболисту «Валенсии» подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте », на поле завязалась стычка.

«Я пошел в раздевалку и ничего толком не видел. Приношу извинения от имени «Валенсии», в таких матчах напряжение всегда зашкаливает, и иногда что-то неверно интерпретируется.

Не хотим, чтобы это воспринималось как неуважение, и как клуб приносим извинения», – сказал Корберан.