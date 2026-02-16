Веденеев считает, что уход Караваева не стал бы потерей для «Зенита»: «Такие косяки давал, столько голов у фланга залетало… С Адамовым можно временно закрыть дырки»

Веденеев считает, что уход Караваева не стал бы потерей для «Зенита».

Экс-хавбек «Зенита» Сергей Веденеев считает, что уход защитника Вячеслава Караваева не стал бы потерей для петербургского клуба.

– Караваев может уйти в ЦСКА летом свободным агентом. Стоит ли «Зениту» бороться за Вячеслава?

– Очень похоже на агентские вбросы, когда начинается вытягивание денег из «Газпрома». Продлевать контракт с игроком, у которого ахилл разорванный? В этой ситуации игрок должен быть заинтересован в том, чтобы его оставили. Кому он будет нужен-то? Поэтому и закидываются агентские вбросы, что типа ЦСКА интересуется там и так далее. В ЦСКА же не дураки работают, понимаете?

Вообще мне Караваев больше нравится, чем Мантуан. Мантуан в обороне вообще не умеет играть. Караваев тоже такие косяки давал, столько голов у фланга залетало... Но очень сложно оценивать игру защитников «Зенита», когда команда обороняется вдевятером.

– Потенциальный уход Караваева не станет потерей для «Зенита»?

– Я думаю, что не станет. Там можно как-то подвигать, поменять. В конце концов, еще есть Арсен Адамов, Волков (Волков играет в «Сочи» на правах аренды – Спортс”). С этими защитниками можно временно закрыть дырки в матчах против таких команд, как «Ростов» или «Оренбург», – сказал Веденеев.