Воробьев об уходе Баринова из «Локо»: «Спокойно отреагировали. Дима был ключевым игроком, но незаменимых нет»

Воробьев об уходе Баринова из «Локо»: был ключевым игроком, но незаменимых нет.

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев высказался об уходе хавбека красно-зеленых Дмитрия Баринова в ЦСКА .

— Об уходе Баринова ты сказал: «Приехали не без потерь».

— Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти. Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути.

Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет. Как будем выглядеть на поле, узнаем уже в официальных матчах — пока об этом рассуждать трудно.

— Как отреагировал на выбор Митрюшкина капитаном команды?

— У нас было 25 претендентов — каждый мог стать капитаном. Победил Антон, мы его поддержали. Всегда прислушиваемся к его подсказу на поле — он видит ситуацию все-таки, – сказал Воробьев.