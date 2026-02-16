  • Спортс
Воробьев об уходе Баринова из «Локо»: «Спокойно отреагировали. Дима был ключевым игроком, но незаменимых нет»

Воробьев об уходе Баринова из «Локо»: был ключевым игроком, но незаменимых нет.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался об уходе хавбека красно-зеленых Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— Об уходе Баринова ты сказал: «Приехали не без потерь».

— Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти. Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути.

Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет. Как будем выглядеть на поле, узнаем уже в официальных матчах — пока об этом рассуждать трудно.

— Как отреагировал на выбор Митрюшкина капитаном команды?

— У нас было 25 претендентов — каждый мог стать капитаном. Победил Антон, мы его поддержали. Всегда прислушиваемся к его подсказу на поле — он видит ситуацию все-таки, – сказал Воробьев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Осталось узнать под чьим
Думаю после перерыва повторится прошлогодняя история, серия поражений и как итог пятое место.
Ответ milkmilk
Думаю после перерыва повторится прошлогодняя история, серия поражений и как итог пятое место.
Иногда лучше жевать, чем говорить
Ответ goleodor
Иногда лучше жевать, чем говорить
Получается вы со мной не согласны что ли?
Правильно сказал, что незаменимых не бывает. А вот то, что капитан сбежал, это не правильно.
Ответ Kvakin
Правильно сказал, что незаменимых не бывает. А вот то, что капитан сбежал, это не правильно.
Его там обижали!
Бара был очень токсичным. Вполне возможно что это был полностью правильный трансфер для всех
