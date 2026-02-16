Воробьев об уходе Баринова из «Локо»: «Спокойно отреагировали. Дима был ключевым игроком, но незаменимых нет»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался об уходе хавбека красно-зеленых Дмитрия Баринова в ЦСКА.
— Об уходе Баринова ты сказал: «Приехали не без потерь».
— Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти. Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути.
Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет. Как будем выглядеть на поле, узнаем уже в официальных матчах — пока об этом рассуждать трудно.
— Как отреагировал на выбор Митрюшкина капитаном команды?
— У нас было 25 претендентов — каждый мог стать капитаном. Победил Антон, мы его поддержали. Всегда прислушиваемся к его подсказу на поле — он видит ситуацию все-таки, – сказал Воробьев.