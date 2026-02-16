  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»
33

Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»

Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: один из лучших хавбеков поколения.

Эден Азар назвал Мусу Дембеле самым недооцененным экс-партнером по команде. Футболисты выступали вместе за сборную Бельгии.

«Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников того поколения. О нем мало говорили, потому что он не забивал, но болельщики Премьер-лиги знают, что он был топ-игроком», – сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала» о бывшем полузащитнике «Тоттенхэма» и «Фулхэма».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
logoМуса Дембеле 1987
logoЭден Азар
logoФулхэм
logoСборная Бельгии по футболу
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
То, что делал Дембеле на поле было чистой магией. Возможно ни один игрок так не укрывал мяч корпусом в истории и так не владел силовым дриблингом

Иногда создавалось ощущение, что Дембеле не играет, а просто скользит по полю, будто его несёт по волнам. Настолько плавно и органично это было
Ответ Igor Petrov_1116648641
То, что делал Дембеле на поле было чистой магией. Возможно ни один игрок так не укрывал мяч корпусом в истории и так не владел силовым дриблингом Иногда создавалось ощущение, что Дембеле не играет, а просто скользит по полю, будто его несёт по волнам. Настолько плавно и органично это было
В инете есть видосы, где очень многие топы (тот же Де Брюйне) называют Дембеле самым талантливым и удивлявшим на тренировках игроком)) и тем, у кого сложнее всего было отобрать мяч из-за техники и игры в корпус)
при этом, эти игроки играли и с Погба, и с Азаром, и с, мягко говоря, не последними игроками поколения как в сборной, так и в клубах
Ответ Igor Petrov_1116648641
То, что делал Дембеле на поле было чистой магией. Возможно ни один игрок так не укрывал мяч корпусом в истории и так не владел силовым дриблингом Иногда создавалось ощущение, что Дембеле не играет, а просто скользит по полю, будто его несёт по волнам. Настолько плавно и органично это было
Мне его история напоминает жоэлинтона, точнее наоборот
Ты кстати его сейчас описал)
Дембеле ведь тоже был не особо забивным напом в фулэме, зато потом раскрылся как полузащитник, как и жоэлинтон в ньюкасле
Один из самых техничных игроков в современном футболе
Да, но рановато сдал, как и Сиссоко, Алли, Эриксен, Роуз. Что там такое с ними Поч делал на тренировках?
Ответ Крыс Пол
Да, но рановато сдал, как и Сиссоко, Алли, Эриксен, Роуз. Что там такое с ними Поч делал на тренировках?
Эриксен в ТТХ держал уровень. Все изменило другое.
Ответ Крыс Пол
Да, но рановато сдал, как и Сиссоко, Алли, Эриксен, Роуз. Что там такое с ними Поч делал на тренировках?
алли и роуз просто клоуны с низкой дисциплиной. тренер и ни причём тут
Вот это реально недооценка, а то обычно говорят "бускетс недооценённый" и ты такой думаешь кем и почему он недооценённый)

Но честно говоря пример от Азара не кажется каким-то великим игроком, хотя много его видел. Ну да, хороший игрок - не более того. Почему тогда не витцель самый недооценённый игрок?)
Ответ zer
Вот это реально недооценка, а то обычно говорят "бускетс недооценённый" и ты такой думаешь кем и почему он недооценённый) Но честно говоря пример от Азара не кажется каким-то великим игроком, хотя много его видел. Ну да, хороший игрок - не более того. Почему тогда не витцель самый недооценённый игрок?)
Недооценённый игрок - игрок про которого редко говорят, хотя он круто играет. В тогдашнем Тоттенхэме голами и ассистами выделялись Кейн с Соном, а любители тактики выделяли игру Эриксена. Даже защитники тогдашнего Тоттенхэма чаще обсуждались, чем Мусса Дембеле.

Процитирую Лукомского из поста «Сборная сезона АПЛ, в которой нет Варди и Кейна»: Этот сезон родил статистическую шутку (как положено, несмешную) – отобрать мяч у Муссы Дембеле может только Мусса Дембеле. У Дембеле лучший процент успешных отборов из игроков с более, чем 80 попытками (90%), и лучший процент успешных обводок из игроков с более, чем 80 попытками (92%). Добавим к этому точность передач в 90% – и получим невероятное количество ситуаций, когда Дембеле либо отбирал мяч, либо сохранял его под давлением.

Меня же восхитил Дембеле в матчах с Ювентусом. Он круто разгонял атаки рывками и проходами. Если бы продвигающие проходы были бы в моде 10 лет назад, то Дембеле бы ценили не меньше, чем Тиджани Рейндерса сейчас.
Ответ Пытливый Исследователь
Недооценённый игрок - игрок про которого редко говорят, хотя он круто играет. В тогдашнем Тоттенхэме голами и ассистами выделялись Кейн с Соном, а любители тактики выделяли игру Эриксена. Даже защитники тогдашнего Тоттенхэма чаще обсуждались, чем Мусса Дембеле. Процитирую Лукомского из поста «Сборная сезона АПЛ, в которой нет Варди и Кейна»: Этот сезон родил статистическую шутку (как положено, несмешную) – отобрать мяч у Муссы Дембеле может только Мусса Дембеле. У Дембеле лучший процент успешных отборов из игроков с более, чем 80 попытками (90%), и лучший процент успешных обводок из игроков с более, чем 80 попытками (92%). Добавим к этому точность передач в 90% – и получим невероятное количество ситуаций, когда Дембеле либо отбирал мяч, либо сохранял его под давлением. Меня же восхитил Дембеле в матчах с Ювентусом. Он круто разгонял атаки рывками и проходами. Если бы продвигающие проходы были бы в моде 10 лет назад, то Дембеле бы ценили не меньше, чем Тиджани Рейндерса сейчас.
Я не спорю, игрок топовый. Но при всем при этом не могу сказать, что выдающийся. Я люблю футболистов, которые выполняют черновую работу. Тот же каземиро или нголо Канте это подлинное величие, атланты на чьих плечах стояли великие команды. Про дембеле так сказать не могу. Но игрок безусловно топовый
Из нынешних на него чем-то похож Замбо-Ангисса. Тоже уникальное сочетание физики, техники и умения всегда все делать правильно. И тоже недооценен...
У него было изящность танка, поразительный игрок. А начинал как атакующий, если память не подводит. Где-то читал, что закончил потому что надоело больше лечиться чем играть. И футболом он вроде не сильно интересуется. Дембеле был на поле голова, и за его пределами крайне неглупый человек. Что не так часто среди футболистов все-таки. Я даже игры Бельгии ради него только включал, ни Мертенс, ни Азар такого впечатления, при всем уважении, не производили.
Да, Дембеле был просто шикарен в свое время. Не нашел Тоттенхэм ему равноценной замены до сих пор.
Ответ arspurs9
Да, Дембеле был просто шикарен в свое время. Не нашел Тоттенхэм ему равноценной замены до сих пор.
Сразу вспоминается матч с Реалом, когда Рамос разозлил Дембеле и тот пошел всех игроков Реала встречать в нхловском стиле, в каждом стыке)

Рамос на всякий даже подольше лежал, чтобы снова не приетело. Вспомнился Монти Пайтон, где профессиональные регбисты играли против школьников на максимум не жалея
Ну кстати - да. Шикарно играл корпусом, помню Феллайни разводил руками и не знал, как противостоять Дембеле
Ответ corazon blanco
Ну кстати - да. Шикарно играл корпусом, помню Феллайни разводил руками и не знал, как противостоять Дембеле
Да и хрен с этим Одуваном
Канте от него отскакивал регулярно
Муса Дембеле был очень крутой, на уровне праймовых Яя Туре и Патрика Виера. Следил за Тоттенхэмом тогда только из-за него. Огромный, очень техничный, умный, с безумной физухой и ударом

Не понимаю как никто в Бельгии не додумался его и Наинголанна вместе использовать. Та Бельгия должна была что-то выиграть. Еще прикольно, что в АЗ, Фулхэме (чемпионство в Голландии и финал Лиги Европы с ними) и в начале в Англии он был вингером, играл строго в атаке. Кто додумался его в опорку опустить - гений
Ответ jxmazefan
Муса Дембеле был очень крутой, на уровне праймовых Яя Туре и Патрика Виера. Следил за Тоттенхэмом тогда только из-за него. Огромный, очень техничный, умный, с безумной физухой и ударом Не понимаю как никто в Бельгии не додумался его и Наинголанна вместе использовать. Та Бельгия должна была что-то выиграть. Еще прикольно, что в АЗ, Фулхэме (чемпионство в Голландии и финал Лиги Европы с ними) и в начале в Англии он был вингером, играл строго в атаке. Кто додумался его в опорку опустить - гений
Тоже только ради него игры ТТХ включал
Так говорят практически все бельгийцы, и все, кто играл в Тоттенхэме.
Но я такое слышал и от многих игроков АПЛ в интервью, мол играть против Дембеле - это катастрофа, у него невозможно было мяч отобрать.

Так что можно сказать, что Дембеле постфактум признали, хотя бы частично.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азар о завершении карьеры: «Жизнь летит очень быстро, надо наслаждаться. Сейчас я скорее водитель для пятерых детей, чем футболист, могу уделить время семье без стресса»
15 февраля, 12:50
Азар о режиме Роналду: «Криштиану – это Криштиану, я просто хотел быть собой и играть в футбол. Если друзья приглашали меня на ужин и я хотел бокал вина, то не отказывался»
5 февраля, 14:33
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
2 минуты назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
25 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
57 минут назад
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»
37 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем