Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»

Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: один из лучших хавбеков поколения.

Эден Азар назвал Мусу Дембеле самым недооцененным экс-партнером по команде. Футболисты выступали вместе за сборную Бельгии .

«Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников того поколения. О нем мало говорили, потому что он не забивал, но болельщики Премьер-лиги знают, что он был топ-игроком», – сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала» о бывшем полузащитнике «Тоттенхэма » и «Фулхэма ».