Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»
Эден Азар назвал Мусу Дембеле самым недооцененным экс-партнером по команде. Футболисты выступали вместе за сборную Бельгии.
«Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников того поколения. О нем мало говорили, потому что он не забивал, но болельщики Премьер-лиги знают, что он был топ-игроком», – сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала» о бывшем полузащитнике «Тоттенхэма» и «Фулхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
33 комментария
Иногда создавалось ощущение, что Дембеле не играет, а просто скользит по полю, будто его несёт по волнам. Настолько плавно и органично это было
при этом, эти игроки играли и с Погба, и с Азаром, и с, мягко говоря, не последними игроками поколения как в сборной, так и в клубах
Ты кстати его сейчас описал)
Дембеле ведь тоже был не особо забивным напом в фулэме, зато потом раскрылся как полузащитник, как и жоэлинтон в ньюкасле
Но честно говоря пример от Азара не кажется каким-то великим игроком, хотя много его видел. Ну да, хороший игрок - не более того. Почему тогда не витцель самый недооценённый игрок?)
Процитирую Лукомского из поста «Сборная сезона АПЛ, в которой нет Варди и Кейна»: Этот сезон родил статистическую шутку (как положено, несмешную) – отобрать мяч у Муссы Дембеле может только Мусса Дембеле. У Дембеле лучший процент успешных отборов из игроков с более, чем 80 попытками (90%), и лучший процент успешных обводок из игроков с более, чем 80 попытками (92%). Добавим к этому точность передач в 90% – и получим невероятное количество ситуаций, когда Дембеле либо отбирал мяч, либо сохранял его под давлением.
Меня же восхитил Дембеле в матчах с Ювентусом. Он круто разгонял атаки рывками и проходами. Если бы продвигающие проходы были бы в моде 10 лет назад, то Дембеле бы ценили не меньше, чем Тиджани Рейндерса сейчас.
Рамос на всякий даже подольше лежал, чтобы снова не приетело. Вспомнился Монти Пайтон, где профессиональные регбисты играли против школьников на максимум не жалея
Канте от него отскакивал регулярно
Не понимаю как никто в Бельгии не додумался его и Наинголанна вместе использовать. Та Бельгия должна была что-то выиграть. Еще прикольно, что в АЗ, Фулхэме (чемпионство в Голландии и финал Лиги Европы с ними) и в начале в Англии он был вингером, играл строго в атаке. Кто додумался его в опорку опустить - гений
Но я такое слышал и от многих игроков АПЛ в интервью, мол играть против Дембеле - это катастрофа, у него невозможно было мяч отобрать.
Так что можно сказать, что Дембеле постфактум признали, хотя бы частично.