Гришин о Козлове в ЦСКА: «Игрок на подмену и форс-мажор. Неизвестно, раскроется или нет»

Гришин о Козлове в ЦСКА: игрок на подмену и форс-мажор.

Александр Гришин оценил перспективы Данилы Козлова в ЦСКА . Армейцы подписали хавбека «Краснодара» на прошлой неделе.

— Что думаете о трансфере Козлова? Человек с чемпионствами в активе…

— Можно сидеть на скамейке сколько хочешь и быть чемпионом. Это не показатель его игры, в «Краснодаре» он толком не играл. Его статистика очень мала для статистики игрока атаки.

ЦСКА берет футболиста на будущее, чтобы он раскрылся и заменил кого‑то из лидеров команды. Но если посмотреть на его конкурентов, то это Баринов, Обляков и Кисляк… С кем будет бороться за место Козлов? Очевидно, что это игрок на подмену и форс-мажор.

В «Краснодаре» он себя не проявил. «Балтика», где он играл хорошо, вылетела в том сезоне из РПЛ … Это больше игрок на перспективу, и пока неизвестно, раскроется он или нет, — сказал бывший футболист ЦСКА.