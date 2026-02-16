  • Спортс
  Хайкин верит, что «Буде-Глимт» пройдет «Интер»: «Главное — не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру»
15

Хайкин верит, что «Буде-Глимт» пройдет «Интер»: «Главное — не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру»

Хайкин верит, что «Буде-Глимт» пройдет «Интер» в стыках раунда плей-офф ЛЧ.

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин верит, что норвежский клуб пройдет «Интер» в стыковых матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игры пройдут 18 и 24 февраля.

— С кем хотели встретиться больше?

— Если честно — с «Реалом». Не каждый день играешь на «Сантьяго Бернабеу» против Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и остальных, соперничаешь с Куртуа. Но и «Интер», такой же легендарный стадион «Сан-Сиро» — тоже круто!

— Верите, что его можно пройти?

— Конечно, верю. Как верил и перед «Атлетико» — вы это от меня сами за день до матча слышали. Но главное — как и раньше, не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру, – сказал Хайкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
15 комментариев
А я думаю, что Интер учинит норвежцам разгром.
Ответ Amalfitano
100%
Ответ Amalfitano
Так и будет. Но игрок не может заранее не верить в успех, иначе зачем вообще на поле выходить?
Интер за 3 года в плей-офф улетел только от Атлетико, так что 0 шансов
Ответ rusjlan
А произошедшее с ПСЖ как называется?
Ответ AndreyBSC
Это называется финал, а мы говорим про плей-офф
Удачи норвежцам, но Интер сильнее на порядок.
В двух матчах без шансов. В одном, дома и на снегу еще куда ни шло)
Норвежцы красавцы!
Как вы можете догадаться, их молодая супер талантливая сборная результат не лимита на легионеров.
Стилистически Буде очень удобный соперник для Интера, чтобы пройти Интер нужно либо быть по всем параметрам лучше, либо уметь играть через "терпение", увы Буде так не умеет, поэтому в этой паре без шансов к сожалению
Ответ Тюменский медвежонок
а для Атлетико разве не были они тоже стилистически удобны?
Ответ ster3
у нынешнего Атлетико разве есть стиль свой? нынешнее Атлетико играет в супер рандомный футбол, поэтому команда вообще не стабильна, сегодня побеждает уверенно Барселону играя в атакующий футбол, а завтра приезжает к Райо и сидит всю игру и влетает 0-3, у Интера же совершенно другая концепция от которой они не отходят
Ага. А полуфинал - это полуфинал? И тд и тп? Ты бы написал «это другое», у многих на спортс.ру это в крови на генетическом уровне. И в офисе эта надпись, видимо, со стен не выводится ничем.
