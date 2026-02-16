Хайкин верит, что «Буде-Глимт» пройдет «Интер»: «Главное — не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру»
Хайкин верит, что «Буде-Глимт» пройдет «Интер» в стыках раунда плей-офф ЛЧ.
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин верит, что норвежский клуб пройдет «Интер» в стыковых матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игры пройдут 18 и 24 февраля.
— С кем хотели встретиться больше?
— Если честно — с «Реалом». Не каждый день играешь на «Сантьяго Бернабеу» против Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и остальных, соперничаешь с Куртуа. Но и «Интер», такой же легендарный стадион «Сан-Сиро» — тоже круто!
— Верите, что его можно пройти?
— Конечно, верю. Как верил и перед «Атлетико» — вы это от меня сами за день до матча слышали. Но главное — как и раньше, не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру, – сказал Хайкин.
