Лепехин о «Зените»: «Скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Они могут помочь ему раскрыться еще больше»

Лепехин о «Зените»: «Скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков.

Константин Лепехин назвал полузащитника Максима Глушенкова определяющим игроком для «Зенита».

«Этой весной у «Зенита» скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Но не только от него. В каждой команде есть 3-4 футболиста, от которых результат зависит больше, чем от остальных. Глушенков как раз такой футболист.

Может, приобретение новых нападающих как-то разнообразит игру «Зенита» и поможет тому же Глушенкову раскрыться еще больше», — сказал бывший футболист «Зенита».