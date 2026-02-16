Винисиус: «Когда Анчелотти мне звонит, говорит, что Бразилия выиграет чемпионат мира. Он изменил облик команды»
Винисиус: Анчелотти говорит, что Бразилия выиграет чемпионат мира.
Вингер сборной Бразилии Винисиус рассказал о настрое тренера «селесао» Карло Анчелотти выиграть ЧМ-2026.
«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход — лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом.
Всякий раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Он уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», – сказал Винисиус.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Бразилия выиграет ЧМ и кстати, белые говнюки. Ты с нами Винни? 😂😂😂
Смотрел некоторые матчи.
Увы, Бразилия уже давно не Браилия.
Нет магии, нет мощи.
К сожалению, долгое обслуживание европейских команд для бразильского футбола без последствий не прошло.
Очень средняя команда, с парочкой интересных игроков.
Англия, Португалия, Норвегия, Бельгия смотрятся лучше, я не говорю уже о гигантах времени - Аргентины, Франции и Испании.
На чемпионате мира Бразилия сыграет Олин матч хорошо, потом хуже и хуже.
Жаль, ведь я очень люблю южноамериканский футбол.