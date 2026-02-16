Винисиус: «Когда Анчелотти мне звонит, говорит, что Бразилия выиграет чемпионат мира. Он изменил облик команды»

Винисиус: Анчелотти говорит, что Бразилия выиграет чемпионат мира.

Вингер сборной Бразилии Винисиус рассказал о настрое тренера «селесао» Карло Анчелотти выиграть ЧМ-2026 .

«Он изменил облик команды. Мы стали играть лучше, мы счастливее и спокойнее. Для меня его приход — лучшее, что случилось. Он мог бы быть моим дедом.

Всякий раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира. Он уже говорит по-португальски, очень быстро его учит», – сказал Винисиус.