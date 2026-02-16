Касинтура о 8-м месте «Ахмата»: «Во второй части сезона будет намного лучше, уверен. С новичками команда стала сильнее»
Касинтура: с новичками «Ахмат» стал сильнее.
Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура уверен, что весной команда выступит сильнее, чем в первой половине сезона.
После 18 туров грозненцы занимают в РПЛ восьмое место.
«Думаю, с новичками команда стала сильнее. Конкуренция растет, и это заставляет не расслабляться и прогрессировать дальше. Новые игроки и конкуренция в команде — только на пользу. Мы для этого и работаем, чтобы стать сильнее.
Уверен, во второй части сезона все будет намного лучше, чем было», — сказал Касинтура.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
ну намного лучше...это куда? как? рубин обойти?! так там и динамо может разыграться...
