Касинтура о 8-м месте «Ахмата»: «Во второй части сезона будет намного лучше, уверен. С новичками команда стала сильнее»

Касинтура: с новичками «Ахмат» стал сильнее.

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура уверен, что весной команда выступит сильнее, чем в первой половине сезона.

После 18 туров грозненцы занимают в РПЛ восьмое место.

«Думаю, с новичками команда стала сильнее. Конкуренция растет, и это заставляет не расслабляться и прогрессировать дальше. Новые игроки и конкуренция в команде — только на пользу. Мы для этого и работаем, чтобы стать сильнее.

Уверен, во второй части сезона все будет намного лучше, чем было», — сказал Касинтура.