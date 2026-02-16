Семин о новичках ЦСКА: «За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, решить тактические задачи»

Семин о новичках ЦСКА: за такое большое время можно кого-угодно наиграть.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о зимних трансферах ЦСКА.

Во время паузы в сезоне армейцы подписали Лусиано Гонду , Дмитрия Баринова , Данилу Козлова , Максима Воронова и Матеуса Рейса.

– Какая команда наиболее активно проявила себя на трансферном рынке нынешней зимой? Много говорят про ЦСКА и «Зенит».

– Наверное, в большей степени ЦСКА. У армейцев много изменений и приглашенных игроков. Если хорошо сработает, значит, правильные решение приняты, а если нет, то неправильные.

– Успеет ли ЦСКА сыграться, чтобы показать максимум в весенней части сезона?

– Это работа тренера. Наставник хотел этих игроков, ставил задачу руководителям усилить ту или иную позицию. Поэтому тренер обязан это сделать, а иначе не надо было брать игроков и тратиться.

За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, правильно поставить и решить тактические задачи. Очень большой период для работы перед следующим этапом, – сказал Семин.