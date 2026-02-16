Гасперини после 2:2 с «Наполи»: «Если бы Мален был в первой половине сезона, у «Ромы» было бы на несколько очков больше»
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отметил значимость для римлян Дониэлла Малена.
В воскресенье арендованный у «Астон Виллы» в январе форвард сделал дубль в матче Серии А с «Наполи» (2:2).
«У нас позитивный настрой на протяжении всего сезона, поэтому мы и занимаем четвертое место в таблице. Не побоюсь сказать, но если бы Мален был у нас в первой половине сезона, сейчас у нас было бы на несколько очков больше, но в целом подход всегда оставался тем же.
Мы были очень близки к победам в матчах с топ-командами и во многих из них спотыкались лишь в последний момент. Во второй половине сезона стало лучше, поэтому сыграли вничью с «Миланом» и теперь – с «Наполи», и после обеих игр оставалось чувство сожаления, что мы были так близки к победе», – сказал Гасперини.