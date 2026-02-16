  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артига о травме Даку: «Если все пройдет хорошо, то к матчу с «Краснодаром» вполне может быть готов»
3

Артига о травме Даку: «Если все пройдет хорошо, то к матчу с «Краснодаром» вполне может быть готов»

Артига о травме Даку: к матчу с «Краснодаром» вполне может быть готов.

Тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, когда форвард казанцев Мирлинд Даку восстановится от травмы.

«На первой тренировке он неудачно наступил на мяч, получил травму. Повреждение мышечно‑сухожильного характера, поэтому сложно дать конкретные сроки. Самое главное, как организм отреагирует на индивидуальную работу, которую он сейчас начал на поле.

Если все пройдет хорошо, то по поводу первого тура против махачкалинского «Динамо» не уверен, но к следующему [20-му] туру [против «Краснодара»] вполне может быть готов», — сказал Артига.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoтравмы
logoФранк Артига
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мирлинд - скорейшего выздоровления! Рубингуды - сил, здоровья, настроения, вдохновения и фарта на всех фронтах!!!
Какие все нежные - наступил на мяч и травма. А так качественный нап. Здоровья!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артига о травмах Даку и Иву: «Не можем назвать точную дату возвращения в строй»
9 февраля, 02:46
Попов о словах Рахимова про 7-е место «Рубина»: «Сказки. У Даку контракт на 3 млн евро – таких даже в «Зените» нет. Это значит, что клуб борется за самые высокие места, а сам через тур может опуститься на 10-е»
28 января, 17:34
Селюк об Артиге в «Рубине»: «Он намного лучше тренера «Спартака» Карседо. Выиграл кучу трофеев с «Барсой», поставил игру «Химок» без денег. Казанцы будут в топ-5 в следующем году»
14 января, 16:36
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
1 минуту назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
24 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
56 минут назад
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»
36 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем