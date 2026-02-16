Артига о травме Даку: «Если все пройдет хорошо, то к матчу с «Краснодаром» вполне может быть готов»

Артига о травме Даку: к матчу с «Краснодаром» вполне может быть готов.

Тренер «Рубина » Франк Артига рассказал, когда форвард казанцев Мирлинд Даку восстановится от травмы.

«На первой тренировке он неудачно наступил на мяч, получил травму. Повреждение мышечно‑сухожильного характера, поэтому сложно дать конкретные сроки. Самое главное, как организм отреагирует на индивидуальную работу, которую он сейчас начал на поле.

Если все пройдет хорошо, то по поводу первого тура против махачкалинского «Динамо» не уверен, но к следующему [20-му] туру [против «Краснодара»] вполне может быть готов», — сказал Артига.