Винисиус: «Я соблюдаю диету, но моя слабость – сладости. После ужина я играю в PlayStation два часа, а потом мне снова хочется есть. Приходится есть фрукты, это сложно»

Винисиус о диете: сладости – моя слабость.

Вингер «Реала» Винисиус рассказал о диете и любви к сладкому.

«У меня есть диетолог, который решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но моя слабость – это сладости… Шоколад, десерты (смеется).

Я ужинаю, потом играю в PlayStation два часа, а затем снова начинаю хотеть есть (смеется). Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно (смеется), но это жизнь, которую мы выбрали», – сказал Винисиус в интервью El Chiringuito TV.