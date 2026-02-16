Винисиус: «Я соблюдаю диету, но моя слабость – сладости. После ужина я играю в PlayStation два часа, а потом мне снова хочется есть. Приходится есть фрукты, это сложно»
Винисиус о диете: сладости – моя слабость.
Вингер «Реала» Винисиус рассказал о диете и любви к сладкому.
«У меня есть диетолог, который решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но моя слабость – это сладости… Шоколад, десерты (смеется).
Я ужинаю, потом играю в PlayStation два часа, а затем снова начинаю хотеть есть (смеется). Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно (смеется), но это жизнь, которую мы выбрали», – сказал Винисиус в интервью El Chiringuito TV.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Madrid Xtra
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пойду съем овсяную печеньку)
такие слова в комментах спортса пробуждают веру в человечество. спасибо братдруг.