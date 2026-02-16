  • Спортс
  Винисиус: «Я соблюдаю диету, но моя слабость – сладости. После ужина я играю в PlayStation два часа, а потом мне снова хочется есть. Приходится есть фрукты, это сложно»
Винисиус: «Я соблюдаю диету, но моя слабость – сладости. После ужина я играю в PlayStation два часа, а потом мне снова хочется есть. Приходится есть фрукты, это сложно»

Вингер «Реала» Винисиус рассказал о диете и любви к сладкому. 

«У меня есть диетолог, который решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но моя слабость – это сладости… Шоколад, десерты (смеется).

Я ужинаю, потом играю в PlayStation два часа, а затем снова начинаю хотеть есть (смеется). Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно (смеется), но это жизнь, которую мы выбрали», – сказал Винисиус в интервью El Chiringuito TV. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Madrid Xtra
в комментах все такие интеллектуалы, после ужина читают байрона в оригинале, а после пьют хеннеси и курят кубинские сигары играя на рояле шопена...)))))
в комментах все такие интеллектуалы, после ужина читают байрона в оригинале, а после пьют хеннеси и курят кубинские сигары играя на рояле шопена...)))))
После ужина дошиком эти интеллектуалы следующие 10 часов строчат комменты с ненавистью на спортсе
в комментах все такие интеллектуалы, после ужина читают байрона в оригинале, а после пьют хеннеси и курят кубинские сигары играя на рояле шопена...)))))
Не думал, что у меня может быть хоть что-то общее с этим персонажем)) что ж, реальность сурова.

Пойду съем овсяную печеньку)
Не думал, что у меня может быть хоть что-то общее с этим персонажем)) что ж, реальность сурова. Пойду съем овсяную печеньку)
У тебя скорей всего и с Гитлером есть что-то общее, плохие люди не во всем плохие, хорошие - не во всем хорошие. Сраная голивудская культура просто убила это понимание в 80% людей
У тебя скорей всего и с Гитлером есть что-то общее, плохие люди не во всем плохие, хорошие - не во всем хорошие. Сраная голивудская культура просто убила это понимание в 80% людей
«плохие не во всем плохие, хорошие - не во всем хорошие».
такие слова в комментах спортса пробуждают веру в человечество. спасибо братдруг.
за фруктами вечером бегает Арбелоа
за фруктами вечером бегает Арбелоа
Он его личный Самокат
Неужто он не любит бананы?
Неужто он не любит бананы?
))
От сладкого и жрать хочется постоянно, понятно что ему пока ожирение не грозит, но многие заканчивают карьеры раньше срока как раз из за пристрастия к фаст фуду и сладкому. Быстрые, пустые углеводы зло.
От сладкого и жрать хочется постоянно, понятно что ему пока ожирение не грозит, но многие заканчивают карьеры раньше срока как раз из за пристрастия к фаст фуду и сладкому. Быстрые, пустые углеводы зло.
Кто эти многие? Роналдо из-за хронических травм, Рональдиньо из-за алкоголя... Азар? Да он в принципе на футбол положил.
Кто эти многие? Роналдо из-за хронических травм, Рональдиньо из-за алкоголя... Азар? Да он в принципе на футбол положил.
Не все из-за хронических травм и даже алкоголя - набирают вес. Все вышеперечисленные - набрали и не хило
Понятно. Ему сложно кушать бананы. Тяжёлую выбрал жизнь.
Какая сила воли. Всего два часа в пс.
Да, нелегко ему! 2 часа подряд рубиться в PlayStation, ещё и каждый вечер! Не всякий выдержит. Всё же Вини сильная личность!
Бедный бедный Винни Пух .очень сложна жизнь у него
арбелоа язык за тобой, блин, то есть слово за тобой.
