Тренер «Леванте» Каштру о праздновании Джемерта после дерби с «Валенсией»: «Люди, не умеющие побеждать или проигрывать, ничего не дают футболу»
Тренер «Леванте» о праздновании Джемерта: нужно уметь побеждать и проигрывать.
Главный тренер «Леванте» Луиш Каштру прокомментировал инцидент в конце матча с «Валенсией».
В 24-м туре Ла Лиги «Леванте» уступил на своем поле со счетом 0:2.
После финального свистка защитник «Валенсии» Эрай Джемерт, празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля. К нему подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте», на поле завязалась стычка. Также в Джемерта попали бутылкой с трибуны, когда он уходил в подтрибунное помещение.
«Уважение всегда очень важно. Нужно уметь как выигрывать, так и проигрывать. Люди, которые не умеют проигрывать или побеждать, ничего не дают футболу», – сказал Каштру.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем