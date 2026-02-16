Ямаль в соцсетях: «Глава 1 – Моя внутренняя бездна. «Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все…»
Ямаль: хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился личными мыслями в соцсетях.
Футболист выложил в сторис снимок ноутбука, на экране которого написаны следующие строчки:
«Глава 1 – Моя внутренняя бездна.
«Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все».
Фото: instagram.com/lamineyamal
Завтра «Барселона» сыграет на выезде с «Жироной» в Ла Лиге. В четверг каталонцы крупно уступили «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
Из него и сделают этот бренд
у парня уже на 14 лямов больше в запрещённой соц сети
Футбол в разы популярнее баскетбола
"Глава Ла Лиги - Тебас!"
Пользователи спортса: гыгыгы, абырвалг, скоро карьеру закончит
заберите у парня телефон!
Но ведь мы всем поняли, есть ещё глава 2.
А потом и Глава 3.
В общем, понятно.
Просто блестящий талант потеряем кажется.
Видимо, во второй напишет что-то про Тайную комнату сознания, а в третьей - что он Узник своего величия...