  • Ямаль в соцсетях: «Глава 1 – Моя внутренняя бездна. «Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все…»
Ямаль в соцсетях: «Глава 1 – Моя внутренняя бездна. «Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все…»

Ямаль: хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился личными мыслями в соцсетях. 

Футболист выложил в сторис снимок ноутбука, на экране которого написаны следующие строчки:

«Глава 1 – Моя внутренняя бездна.

«Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все». 

Фото: instagram.com/lamineyamal

Завтра «Барселона» сыграет на выезде с «Жироной» в Ла Лиге. В четверг каталонцы крупно уступили «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
Ответ Остужающий
До слез
Не все смогут понять глубину его поста.
Ответ Роман
Не все смогут понять глубину его поста.
а она - вот она, на поверхности
Из цыганенка пытаются с малых лет строить бренд аля Джордан, и это такой кринж, если честно))
Ответ Ilya Chistyakov
Из цыганенка пытаются с малых лет строить бренд аля Джордан, и это такой кринж, если честно))
Не завидуй
Из него и сделают этот бренд
у парня уже на 14 лямов больше в запрещённой соц сети
Футбол в разы популярнее баскетбола
Ответ zzzeeerrrooo
Не завидуй Из него и сделают этот бренд у парня уже на 14 лямов больше в запрещённой соц сети Футбол в разы популярнее баскетбола
Ты походу не в курсе кто такой Джордан. Кто сделает? Джордан может купить Барсу 🤣
Следующий пост Ямаля:
"Глава Ла Лиги - Тебас!"
Восемнадцатилетний парень просто выкладывает типичный для своего возраста пост в соц.сети. Просто цитата.
Пользователи спортса: гыгыгы, абырвалг, скоро карьеру закончит
Ответ Simbad
Восемнадцатилетний парень просто выкладывает типичный для своего возраста пост в соц.сети. Просто цитата. Пользователи спортса: гыгыгы, абырвалг, скоро карьеру закончит
да, вот только медийность, амбиции, потенциал, финансы, да и сам пацаненок — не типичные для этого возраста))
заберите у парня телефон!
Ответ Павел Воронков
да, вот только медийность, амбиции, потенциал, финансы, да и сам пацаненок — не типичные для этого возраста)) заберите у парня телефон!
А ему теперь не совершать ошибки, не расти и не развиваться?
Самая короткая книжка в мире.
По заветам пацанов из вк в начале десятых.
Если есть такое желание, то лучший путь - подальше от соцсетей.
Но ведь мы всем поняли, есть ещё глава 2.
А потом и Глава 3.
В общем, понятно.
Просто блестящий талант потеряем кажется.
Глава 2. Философский камень
Ответ Gdy tak siedzimy
Глава 2. Философский камень
Как раз первая - философский камень.

Видимо, во второй напишет что-то про Тайную комнату сознания, а в третьей - что он Узник своего величия...
Ответ Aleksey001
Как раз первая - философский камень. Видимо, во второй напишет что-то про Тайную комнату сознания, а в третьей - что он Узник своего величия...
как бы в третьей про уголовный кодекс не оказалось
Внутри себя начал копаться
Хемингуэй нервно курит в сторонке
