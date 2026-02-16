Ямаль в соцсетях: «Глава 1 – Моя внутренняя бездна. «Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все…»

Ямаль: хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился личными мыслями в соцсетях.

Футболист выложил в сторис снимок ноутбука, на экране которого написаны следующие строчки:

«Глава 1 – Моя внутренняя бездна.

«Хотел бы я быть тем, кем меня хотят видеть все».

Фото: instagram.com/lamineyamal

Завтра «Барселона» сыграет на выезде с «Жироной» в Ла Лиге. В четверг каталонцы крупно уступили «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.