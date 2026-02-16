Хименес о 0:3 с «Райо»: «Неправильно думать, что можно победить, просто надев футболку «Атлетико». Мы не сделали то, что должны были, выкладываться на 99% недостаточно»

Хосе Хименес: нельзя победить, просто надев футболку «Атлетико».

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес высказался после поражения от «Райо Вальекано » в 24-м туре Ла Лиги (0:3).

– Мы не выложились на 100%, такова реальность. Когда мы выкладывались на 99%, у нас ничего не получалось, и сейчас тоже не получится. Это печально. На днях мы провели отличный матч (4:0 с «Барселоной» в Кубке Испании – Спортс’‘), мы были сосредоточены... Но думать, что добьешься победы, просто надев футболку «Атлетико », неправильно.

Соперник провел отличный матч, они сыграли так, как должны были сыграть. Мы не сделали того, что должны были сделать, и не соответствовали их уровню интенсивности. Я прошу прощения. Мы не были лучшими тогда и не были худшими сегодня. Мы должны исправить ситуацию, но реальность такова, что то, что произошло сегодня, не должно повториться.

– Чем Ла Лига отличается от Кубка Испании?

– Это можно объяснить многими причинами: волнением в Кубке, предвкушением выхода в финал. Ла Лига трудная, такова реальность, но мы – «Атлетико». У нас отличный состав, мы все очень хорошие игроки. Мы будем работать, чтобы добиться своего, но 99% недостаточно. Мы должны выкладываться на все 100%, что и показал сегодняшний матч, – сказал Хименес.