  • «Аренда Дурана за такую зарплату – перебор. Ну стал «Зенит» чемпионом в 105-й раз, дальше что? ЛЧ нет, ЛЕ нет, смысл платить по 20-30 млн за трансферы?» Угаров о сине-бело-голубых
131

Угаров: платить за трансферы по 20-30 миллионов – это перебор.

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров не видит смысла в больших тратах клуба на фоне отсутствия еврокубков. 

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку купили всех игроков, кого хотел. Вправе ли теперь руководство ждать золото от команды?

– От команды всегда ждут золота: и в этом году, и в прошлом и в позапрошлом… Дело не в том, что кого-то купили. Каждый год кого-то покупают. Здесь сделано еще большее усиление.

Но у меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор.

Получается, что чемпионство не стоит стольких денег?

– Нет, конечно. Тем более, что нынешняя ситуация ничего не дает. Ну стали чемпионами в 105-й раз, а дальше что? Лиги чемпионов нет, Лиги Европы нет… В чем смысл? Платить за трансферы по 20-30 миллионов – это перебор.    

Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Сейчас об этом говорить нет никакого смысла. Надо дождаться окончания сезона, а там руководство будет принимать решение. В прошлом году тоже говорили, что за вторым местом последует отставка Семака, но дело же не в этом. Важно, как закончат в этом году.

Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Но на данный момент надо дождаться возобновления чемпионата и его завершения, – заявил Угаров.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
logoДжон Дуран
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Денис Угаров
деньги
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
131 комментарий
А в чем он неправ?!Выкладывать такие деньжища за игрока,который ведёт себя как Балотелли
Ответ Андрей Василенко
А в чем он неправ?!Выкладывать такие деньжища за игрока,который ведёт себя как Балотелли
Комментарий скрыт
Ответ Андрей Василенко
А в чем он неправ?!Выкладывать такие деньжища за игрока,который ведёт себя как Балотелли
Какие такие? Он в аренде за 2,7 млн, а зарплату ему арабы как платили, так и продолжат платить. Внимательней новости на спортсе читайте.
https://www.sports.ru/football/1117068483-zenit-zaplatil-2-7-mln-evro-za-arendu-durana-al-nasru-arriyadiyah.html
Ему зарплату будет платить Аль-Наср. Зенит отдаст только 2,7 млн за аренду, что обойдется в итоге дешевле любого паспартиста
Ответ pit4er
Ему зарплату будет платить Аль-Наср. Зенит отдаст только 2,7 млн за аренду, что обойдется в итоге дешевле любого паспартиста
Комментарий скрыт
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий скрыт
sports.ru
Напомню, Денис Угаров - единственный защитник Зенита, который за 10 лет в составе не забил ни одного мяча
Ответ Groznyi2024
Напомню, Денис Угаров - единственный защитник Зенита, который за 10 лет в составе не забил ни одного мяча
*Полузащитник
Ответ Groznyi2024
Напомню, Денис Угаров - единственный защитник Зенита, который за 10 лет в составе не забил ни одного мяча
Справедливости ради, в еврокубке всё-таки забивал
Если под новостью нажать тег Денис Угаров и полистать ленту с его высказываниями, становится понятно, что у этого дяденьки где-то сильно свербит.
Ответ Ol Iva
Если под новостью нажать тег Денис Угаров и полистать ленту с его высказываниями, становится понятно, что у этого дяденьки где-то сильно свербит.
Не пустили к кормушке, вот обидно!
Выкладывать миллионы евро за туземца, когда бабушки за просрочку у пятерочек дерутся, семьи ищут сливочное масло и огурцы по акции, на дроны для бойцов собирают народными сборами, а огромное количество поселков и деревень - не газифицированы , вот это действительно странно
Ответ мохнатка
Выкладывать миллионы евро за туземца, когда бабушки за просрочку у пятерочек дерутся, семьи ищут сливочное масло и огурцы по акции, на дроны для бойцов собирают народными сборами, а огромное количество поселков и деревень - не газифицированы , вот это действительно странно
Комментарий удален пользователем
Ответ мохнатка
Выкладывать миллионы евро за туземца, когда бабушки за просрочку у пятерочек дерутся, семьи ищут сливочное масло и огурцы по акции, на дроны для бойцов собирают народными сборами, а огромное количество поселков и деревень - не газифицированы , вот это действительно странно
Комментарий скрыт
Зенит же сказал что Сауды кроют зарплату
Ответ Artem Balashov
Зенит же сказал что Сауды кроют зарплату
Зенит же сказал 😂
Ответ Artem Balashov
Зенит же сказал что Сауды кроют зарплату
Зачем это им. Так говорят, что бы не поднимать волну.
Дуран взят в аренду до конца сезона за сумму меньше четырех миллионов долларов. За сопоставимую сумму был оформлен трансфер Зделара, примерно на такое же количество игр. Уж всяко Дуран будет полезен больше, чем Зделар. Зарплату Дурану платит саудовский клуб. Так что расходы, как и риски, минимальны, денис угаров. Так понятно?
Команда одного зрителя
Этому простое объяснение...
Один из смертных грехов - тщеславие: стремление к тщетной, то есть суетной, пустой славе (с)
Ответ ACC
Этому простое объяснение... Один из смертных грехов - тщеславие: стремление к тщетной, то есть суетной, пустой славе (с)
Вы имеете сказать, что борьба за медали - суета-сует. Но вот вам пример скромной , порядочной, нетщеславной команды, которая годами довольствуется отведенным местом. Догадались?
О, обиженный клубом - все сосут из бюджета, а ему не дали
