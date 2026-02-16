  • Спортс
У Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому». Арендованный у «Астон Виллы» форвард дважды забил «Наполи»

Мален забил за «Рому» во втором матче подряд.

Дониэлл Мален забил 4-й и 5-й голы за «Рому».

Нидерландский форвард, арендованный у «Астон Виллы», открыл счет на 7-й минуте матча с «Наполи» в 25-м туре Серии А. На 71-й он реализовал пенальти.

Теперь на счету Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому» – ранее он забил в дебютной игре с «Торино» (2:0) и сделал дубль в ворота «Кальяри» (2:0). Подробную статистику Дониэлла можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, второй тайм).

Гасперини прокачает его как того же Муриэля, похожие по своей сути напы.
Ответ SoCool
Гасперини прокачает его как того же Муриэля, похожие по своей сути напы.
Да и впарит тем же мешкам за 50 60
Маленький хорош! Давай, «Рома», надо закрепляться в зоне ЛЧ!
Вот это Форвард , вот это настоящий Форвард!!!
Дони хороший
Надеюсь, нашел свой чемпионат
Ответ rebraining
Дони хороший Надеюсь, нашел свой чемпионат
Еще бы не найти свой чемпионат выступая в колхозе где даже 37-летние Квальяреллы были топами)))
Отлично, впереди ЧМ, к которому нужно подойти в оптимальной форме.
Зато Вилла продолжает терять очки.
Ответ Avenaro
Зато Вилла продолжает терять очки.
Был бы топарь Мален со своими 600 минутами за полгода ,то не теряли бы..Верно ?:D
Неплохо вписался в команду. Он, впрочем, всегда смотрелся достойно для своего уровня.
Покинул МЮ и сразу поперло. Хотя, стоп...
Все у кого не получается в АПЛ должны на время уйти в аренду в сериюА или в лигу1, прокачать свои скиллы.
Ответ Олег Попов
Все у кого не получается в АПЛ должны на время уйти в аренду в сериюА или в лигу1, прокачать свои скиллы.
Ой да не неси чушь. Сколько бреда всякого или стереотипы давнишние. Как раз в Италии бывает сложно многим. Вязкая плотная лига, много тактических заморочек и тд. Многие игроки наоборот не могут адаптироватся иза этого. Дуглас помнишь такого, в АПЛ был одним из лучших, но в Серий А напрочь потерялся. Салах начал бомбить рвать после перехода в АПЛ, Тонали смотрится получше чем в Милане и таких примеров много. Обратных тоже из АПЛ. АПЛ сильнейшая лига мира но также там играть свободнее бывает. КдБ как пришел и нет его все сдулся возможно. Пуля нашел свою команду, неизвестно как в том же Ювентусе он бы играл. Он и в Челси был хорош до травм. У вас ребята какое то без обид узкое мышление. Все чёрное или белое. Главное найти свою команду и тренера. И у каждой лиги своя специфика, нигде не легко. Для одних где то трудно, для других там же наоборот, все относительно
Ответ Darren&K
Ой да не неси чушь. Сколько бреда всякого или стереотипы давнишние. Как раз в Италии бывает сложно многим. Вязкая плотная лига, много тактических заморочек и тд. Многие игроки наоборот не могут адаптироватся иза этого. Дуглас помнишь такого, в АПЛ был одним из лучших, но в Серий А напрочь потерялся. Салах начал бомбить рвать после перехода в АПЛ, Тонали смотрится получше чем в Милане и таких примеров много. Обратных тоже из АПЛ. АПЛ сильнейшая лига мира но также там играть свободнее бывает. КдБ как пришел и нет его все сдулся возможно. Пуля нашел свою команду, неизвестно как в том же Ювентусе он бы играл. Он и в Челси был хорош до травм. У вас ребята какое то без обид узкое мышление. Все чёрное или белое. Главное найти свою команду и тренера. И у каждой лиги своя специфика, нигде не легко. Для одних где то трудно, для других там же наоборот, все относительно
Тактические заморочки в серии а)))))
АПЛ рай для всякого сбитого шлака)))Что уж говорить если в данной лиге даже такие бездарные футболисты как Пулишич считаются "топовыми"
Ответ beetlejuiceqqq
АПЛ рай для всякого сбитого шлака)))Что уж говорить если в данной лиге даже такие бездарные футболисты как Пулишич считаются "топовыми"
Пулишич не в АПЛ. 🤨
Ответ forza_rossoneri
Пулишич не в АПЛ. 🤨
Очевидно, он про итальянскую лигу) там если посмотреть состав топ команд, в каждой минимум по 3-4 футболиста которые пришли доигрывать или были в глухом запасе в прежнем клубе, как правило в АПЛ как раз
