У Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому». Арендованный у «Астон Виллы» форвард дважды забил «Наполи»

Мален забил за «Рому» во втором матче подряд.

Дониэлл Мален забил 4-й и 5-й голы за «Рому».

Нидерландский форвард, арендованный у «Астон Виллы », открыл счет на 7-й минуте матча с «Наполи » в 25-м туре Серии А. На 71-й он реализовал пенальти.

Теперь на счету Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому» – ранее он забил в дебютной игре с «Торино» (2:0) и сделал дубль в ворота «Кальяри» (2:0). Подробную статистику Дониэлла можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, второй тайм).