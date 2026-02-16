У Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому». Арендованный у «Астон Виллы» форвард дважды забил «Наполи»
Мален забил за «Рому» во втором матче подряд.
Дониэлл Мален забил 4-й и 5-й голы за «Рому».
Нидерландский форвард, арендованный у «Астон Виллы», открыл счет на 7-й минуте матча с «Наполи» в 25-м туре Серии А. На 71-й он реализовал пенальти.
Теперь на счету Малена 5 голов в 5 матчах за «Рому» – ранее он забил в дебютной игре с «Торино» (2:0) и сделал дубль в ворота «Кальяри» (2:0). Подробную статистику Дониэлла можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Надеюсь, нашел свой чемпионат