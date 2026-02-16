Провал «Атлетико», «Металлург» пропустил 8 шайб, Халили и Бажин выиграли командный спринт, босс судей Серии А извинился за удаление Калулу и другие новости
1. «Атлетико» неожиданно проиграл «Райо Вальекано» (впервые за 20 матчей!) в гостях – 0:3! Команда Диего Симеоне не побеждает и не забивает в Ла Лиге три матча подряд.
2. В FONBET КХЛ ЦСКА одолел «Шанхай», «Торпедо» уступило «Динамо» Москва, «Металлург» пропустил 8 шайб от «Автомобилиста», «Авангард» победил «Трактор».
3. Карим Халили и Кирилл Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, Латыпов и Корнев – 2-е, Сурнев и Стрельцов – 3-и.
4. Ирландия может провести матч Лиги наций с Израилем в другой стране. Власти опасаются протестов и демонстраций из-за конфликта с Палестиной.
5. Босс судей Серии А Джанлука Рокки извинился за удаление Калулу после падения Бастони: «Решение Ла Пенны неверное, сожалеем, что ВАР нельзя было использовать. Была явная симуляция». Арбитра матча «Интера» и «Юве» могут отстранить на 2-4 недели.
6. «Ноттингем Форест» назначил Витора Перейру, уволенного из «Вулвс» в ноябре. Это 4-й тренер клуба за сезон.
7. «Наполи» вырвал ничью с «Ромой» – 2:2. Мален сделал дубль (у арендованного у «Астон Виллы» форварда 5 голов в 5 матчах за римлян), Сантос и Спинаццола забили.
8. Мануэль Нойер может пропустить 3 недели из-за разрыва мышечного волокна в икроножной мышце. 39-летний вратарь «Баварии» точно не сыграет с «Айнтрахтом», матч с «Дортмундом» – под вопросом.
9. Старейшая спортивная газета России «Советский спорт» прекратит выпуск печатной версии с 1 марта 2026 года.
10. Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале, Энтони Эдвардс стал MVP.
11. «Арсенал» разгромил «Уиган» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Жезус, Мартинелли и Мадуэке забили, у Эзе два ассиста.
12. Александр Зинченко травмировался в дебютном матче в старте «Аякса». Защитник хромая ушел с поля на 6-й минуте игры с «Фортуной».
13. Картину Игоря Смольникова «Синий квадрат» продали на аукционе в Москве за 80 000 рублей.
Цитаты дня.
Депутат Журова о словах Кирьякова про коммуналку: «У меня в Петербурге счет тоже увеличился – где-то больше, чем на 50%. Надо разбираться, мы не можем не реагировать. Люди негодуют»
Флик про 0:4 с «Атлетико»: «Я спокойно поговорил с арбитром в судейской. Поражение «Барсы» не было его виной, у нас был позитивный разговор»
Семак о Дуране: «Игрок очень талантливый, перспективный. Провел полторы тренировки с командой, нам нужно поближе его узнать, конечно»
Байдачный о росте цен на продукты: «У нас всегда виноват Запад, но о своем народе думать надо. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршевелям. Поражаюсь скотскому отношению»
Яннис Адетокумбо: «Месси – истинный талант, лучший игрок всех времен, вероятно, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»