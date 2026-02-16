  • Спортс
  • Провал «Атлетико», «Металлург» пропустил 8 шайб, Халили и Бажин выиграли командный спринт, босс судей Серии А извинился за удаление Калулу и другие новости
19

Провал «Атлетико», «Металлург» пропустил 8 шайб, Халили и Бажин выиграли командный спринт, босс судей Серии А извинился за удаление Калулу и другие новости

1. «Атлетико» неожиданно проиграл «Райо Вальекано» (впервые за 20 матчей!) в гостях – 0:3! Команда Диего Симеоне не побеждает и не забивает в Ла Лиге три матча подряд.

2. В FONBET КХЛ ЦСКА одолел «Шанхай», «Торпедо» уступило «Динамо» Москва, «Металлург» пропустил 8 шайб от «Автомобилиста», «Авангард» победил «Трактор». 

3. Карим Халили и Кирилл Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, Латыпов и Корнев – 2-е, Сурнев и Стрельцов – 3-и.

4. Ирландия может провести матч Лиги наций с Израилем в другой стране. Власти опасаются протестов и демонстраций из-за конфликта с Палестиной.

5. Босс судей Серии А Джанлука Рокки извинился за удаление Калулу после падения Бастони: «Решение Ла Пенны неверное, сожалеем, что ВАР нельзя было использовать. Была явная симуляция». Арбитра матча «Интера» и «Юве» могут отстранить на 2-4 недели.

6. «Ноттингем Форест» назначил Витора Перейру, уволенного из «Вулвс» в ноябре. Это 4-й тренер клуба за сезон.

7. «Наполи» вырвал ничью с «Ромой» – 2:2. Мален сделал дубль (у арендованного у «Астон Виллы» форварда 5 голов в 5 матчах за римлян), Сантос и Спинаццола забили.

8. Мануэль Нойер может пропустить 3 недели из-за разрыва мышечного волокна в икроножной мышце. 39-летний вратарь «Баварии» точно не сыграет с «Айнтрахтом», матч с «Дортмундом» – под вопросом.

9. Старейшая спортивная газета России «Советский спорт» прекратит выпуск печатной версии с 1 марта 2026 года.

10. Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале, Энтони Эдвардс стал MVP.

11. «Арсенал» разгромил «Уиган» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Жезус, Мартинелли и Мадуэке забили, у Эзе два ассиста.

12. Александр Зинченко травмировался в дебютном матче в старте «Аякса». Защитник хромая ушел с поля на 6-й минуте игры с «Фортуной».

13. Картину Игоря Смольникова «Синий квадрат» продали на аукционе в Москве за 80 000 рублей.

Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 Клэбо взял 9-е золото, Петросян прилетела в Милан, историческая победа Италии в биатлоне и другие олимпийские новости

Цитаты дня.

Депутат Журова о словах Кирьякова про коммуналку: «У меня в Петербурге счет тоже увеличился – где-то больше, чем на 50%. Надо разбираться, мы не можем не реагировать. Люди негодуют»

Флик про 0:4 с «Атлетико»: «Я спокойно поговорил с арбитром в судейской. Поражение «Барсы» не было его виной, у нас был позитивный разговор»

Семак о Дуране: «Игрок очень талантливый, перспективный. Провел полторы тренировки с командой, нам нужно поближе его узнать, конечно»

Байдачный о росте цен на продукты: «У нас всегда виноват Запад, но о своем народе думать надо. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршевелям. Поражаюсь скотскому отношению»

Яннис Адетокумбо: «Месси – истинный талант, лучший игрок всех времен, вероятно, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»

Картину Смольникова наверно Смолов купил
Ответ Внезапный Гусь
Картину Смольникова наверно Смолов купил
А может быть, актёр Смольянинов купил.
Ответ Vadim Iakouchov
А может быть, актёр Смольянинов купил.
У него-то откуда деньги? Сытые времена, когда постоянно звали сниматься, прошли
Нет у Атлетико класса. Или на зубах или никак , Денег вбухано за последние 10 лет немеряно . Есть в Испании много талантливых тренеров , надо только сделать шаг . Смысла нет держать Симеоне из пары тройки удачных матчей в сезон против топов .
А где дайджест с Олимпиады?
Ответ fren4
А где дайджест с Олимпиады?
С какой олимпиады?!
Ответ fren4
А где дайджест с Олимпиады?
Между новостями и цитатами отдельной ссылкой
Какие-то неинтересные новости
Ещё вроде какая то Англосаксонская Олимпиада идёт, но там вообще не интересно....
Новости про комуналку вообще смешно читать, хочеться спросить вы комуналку в Америке видили!?
