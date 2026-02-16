Провал «Атлетико», «Металлург» пропустил 8 шайб, Халили и Бажин выиграли командный спринт, босс судей Серии А извинился за удаление Калулу и другие новости

1. «Атлетико» неожиданно проиграл «Райо Вальекано» (впервые за 20 матчей! ) в гостях – 0:3! Команда Диего Симеоне не побеждает и не забивает в Ла Лиге три матча подряд.

2. В FONBET КХЛ ЦСКА одолел «Шанхай», «Торпедо» уступило «Динамо» Москва, «Металлург» пропустил 8 шайб от «Автомобилиста», «Авангард» победил «Трактор».

3. Карим Халили и Кирилл Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, Латыпов и Корнев – 2-е, Сурнев и Стрельцов – 3-и.

4. Ирландия может провести матч Лиги наций с Израилем в другой стране . Власти опасаются протестов и демонстраций из-за конфликта с Палестиной.

5. Босс судей Серии А Джанлука Рокки извинился за удаление Калулу после падения Бастони: «Решение Ла Пенны неверное, сожалеем, что ВАР нельзя было использовать. Была явная симуляция». Арбитра матча «Интера» и «Юве» могут отстранить на 2-4 недели .

6. «Ноттингем Форест» назначил Витора Перейру, уволенного из «Вулвс» в ноябре. Это 4-й тренер клуба за сезон.

7. «Наполи» вырвал ничью с «Ромой» – 2:2. Мален сделал дубль (у арендованного у «Астон Виллы» форварда 5 голов в 5 матчах за римлян), Сантос и Спинаццола забили.

8. Мануэль Нойер может пропустить 3 недели из-за разрыва мышечного волокна в икроножной мышце. 39-летний вратарь «Баварии» точно не сыграет с «Айнтрахтом», матч с «Дортмундом» – под вопросом.

9. Старейшая спортивная газета России «Советский спорт» прекратит выпуск печатной версии с 1 марта 2026 года.

10. Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир , разгромив «США Полосы» в финале, Энтони Эдвардс стал MVP .

11. «Арсенал» разгромил «Уиган» (4:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Жезус, Мартинелли и Мадуэке забили, у Эзе два ассиста.

12. Александр Зинченко травмировался в дебютном матче в старте «Аякса». Защитник хромая ушел с поля на 6-й минуте игры с «Фортуной».

13. Картину Игоря Смольникова «Синий квадрат» продали на аукционе в Москве за 80 000 рублей .

Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 Клэбо взял 9-е золото, Петросян прилетела в Милан, историческая победа Италии в биатлоне и другие олимпийские новости

Цитаты дня.

Депутат Журова о словах Кирьякова про коммуналку: «У меня в Петербурге счет тоже увеличился – где-то больше, чем на 50%. Надо разбираться, мы не можем не реагировать . Люди негодуют»

Флик про 0:4 с «Атлетико»: «Я спокойно поговорил с арбитром в судейской. Поражение «Барсы» не было его виной, у нас был позитивный разговор »

Семак о Дуране: «Игрок очень талантливый, перспективный . Провел полторы тренировки с командой, нам нужно поближе его узнать, конечно»

Байдачный о росте цен на продукты: «У нас всегда виноват Запад, но о своем народе думать надо . Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршевелям. Поражаюсь скотскому отношению»

Яннис Адетокумбо: «Месси – истинный талант, лучший игрок всех времен, вероятно, но мышление Роналду мне ближе . Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»