Винисиус заработал два пенальти с игре с «Сосьедадом» – Арамбуру дважды сфолил на бразильце. Вингер «Реала» реализовал оба удара с точки

Винисиус Жуниор дважды заработал пенальти и сам же их реализовал в матче с «Реал Сосьедад» в 24-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм).
На 23-й минуте вингер «Реала» убирал мяч под себя слева от вратарской, в это момент защитник гостей Хон Арамбуру зацепил ногу бразильца. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо указал на точку.
Изображения: кадр из трансляции
На 47-й минуте Винисиус заработал еще один пенальти – снова на нем сфолил Арамбуру. Защитник пропустил бразильца у лицевой, затем прыгнул сзади и заплел сопернику ноги. Маэсо указал на точку, и ВАР не вмешался, как и в первом случае.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
