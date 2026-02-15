  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Винисиус заработал два пенальти с игре с «Сосьедадом» – Арамбуру дважды сфолил на бразильце. Вингер «Реала» реализовал оба удара с точки
Фото
59

Винисиус заработал два пенальти в игре с «Сосьедадом».

Винисиус Жуниор дважды заработал пенальти и сам же их реализовал в матче с «Реал Сосьедад» в 24-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм). 

На 23-й минуте вингер «Реала» убирал мяч под себя слева от вратарской, в это момент защитник гостей Хон Арамбуру зацепил ногу бразильца. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо указал на точку.

Изображения: кадр из трансляции

На 47-й минуте Винисиус заработал еще один пенальти – снова на нем сфолил Арамбуру. Защитник пропустил бразильца у лицевой, затем прыгнул сзади и заплел сопернику ноги. Маэсо указал на точку, и ВАР не вмешался, как и в первом случае.

Изображение: кадр из трансляции

Новость про пенальти в ворота Реала: "Хёйсен сфолил". Здесь же Вини упал после контакта.

Миленько)
Ответ EmilKB24
Новость про пенальти в ворота Реала: "Хёйсен сфолил". Здесь же Вини упал после контакта. Миленько)
И там внизу ни одного коммента🤣
Ответ EmilKB24
Новость про пенальти в ворота Реала: "Хёйсен сфолил". Здесь же Вини упал после контакта. Миленько)
Комментарий скрыт
В какую же помойку превратился Спортс. Печально.
Ответ Glory Real Madrid
В какую же помойку превратился Спортс. Печально.
Абсолютно те же мысли при просмотре данной "новости"
План горит по постам, любой булщщит идет в бой. Просмотры, бабки
Ответ Glory Real Madrid
В какую же помойку превратился Спортс. Печально.
Так смотрите Реал тв)
Не удивлюсь если спорст напишет, не «Реал забил 3 гола в первом тайме», а «Сосьедад пропустил 3 гола в первом тайме» 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
Не удивлюсь если спорст напишет, не «Реал забил 3 гола в первом тайме», а «Сосьедад пропустил 3 гола в первом тайме» 😁
Барсучий сайт)
Ответ f0rmoceft
Барсучий сайт)
Тут Бар лишнее
Ждем экспертов, которые напишут что он нырял😂
Ответ Fikret Belozoglu
Ждем экспертов, которые напишут что он нырял😂
Комментарий скрыт
Ответ Fikret Belozoglu
Ждем экспертов, которые напишут что он нырял😂
Комментарий скрыт
2 похожих пенальти в матче, вопросов по судейству нет. Что в ворота Мадрида, что в ворота Сосьедада пенальти очевидные.
Ответ Real_v_dushe
2 похожих пенальти в матче, вопросов по судейству нет. Что в ворота Мадрида, что в ворота Сосьедада пенальти очевидные.
Подача разная)
Ответ Michael Jackson_1116618335
Подача разная)
Это же спортс, тут Реал ненавидят и особо не скрывают
Сейчас Риго вместе с Сашей Сашей скажет,что все пенальти в ворота Мадрида 100%. А вот в ворота соперников Мадрида 100% «левые».
быстренько коммент делитнули)
В поле кто то крикнул "Повторите" отказать судья никак не мог.
Але, Ла Лига! Вы там за Калюлю пеналь собираетесь ставить??
"Момента не видел, но пенки точно не было"
