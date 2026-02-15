Винисиус заработал два пенальти с игре с «Сосьедадом» – Арамбуру дважды сфолил на бразильце. Вингер «Реала» реализовал оба удара с точки

Винисиус заработал два пенальти в игре с «Сосьедадом».

Винисиус Жуниор дважды заработал пенальти и сам же их реализовал в матче с «Реал Сосьедад » в 24-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм).

На 23-й минуте вингер «Реала» убирал мяч под себя слева от вратарской, в это момент защитник гостей Хон Арамбуру зацепил ногу бразильца. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо указал на точку.

Изображения: кадр из трансляции

На 47-й минуте Винисиус заработал еще один пенальти – снова на нем сфолил Арамбуру. Защитник пропустил бразильца у лицевой, затем прыгнул сзади и заплел сопернику ноги. Маэсо указал на точку, и ВАР не вмешался, как и в первом случае.

Изображение: кадр из трансляции