  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Калулу получил вторую желтую после симуляции Бастони. Защитник «Интера» отпраздновал удаление игрока «Ювентуса»
Фото
94

Калулу получил вторую желтую после симуляции Бастони. Защитник «Интера» отпраздновал удаление игрока «Ювентуса»

Калулу удален после симуляции Бастони.

Пьер Калулу был удален в конце первого тайма матча с «Интером» в Серии А.

На 32-й минуте защитник «Ювентуса» в центре поля сбил Николо Бареллу, подрабатывавшего мяч в воздухе, и был предупрежден.

На 42-й минуте бывший футболист «Милана» после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Федерико Ла Пенна показал Калулу вторую желтую. Бастони бурно отпраздновал удаление.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoЮвентус
Федерико Ла Пенна
logoНиколо Барелла
logoАлессандро Бастони
logoсудьи
дисквалификации
logoФабио Миретти
logoПьер Калулу
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Судья 🤡 Но как же гадко себя повёл Бастони. Сам симулировал и радовался удалению,как будто выиграл ЛЧ.
Ответ ST.BRIDGE1905
Судья 🤡 Но как же гадко себя повёл Бастони. Сам симулировал и радовался удалению,как будто выиграл ЛЧ.
Школа Матерацци)
Ответ ST.BRIDGE1905
Судья 🤡 Но как же гадко себя повёл Бастони. Сам симулировал и радовался удалению,как будто выиграл ЛЧ.
Вот думаешь, что Кавана устроил беспредел, но тут итальянский судья такой: " да что ты знаешь о беспределе?")
Какой замечательный человек Бастони. Какая приятная команда Интер и ее фанаты, однако, каждый раз не перестаю удивляться. 🥰
Ответ Neromog
Какой замечательный человек Бастони. Какая приятная команда Интер и ее фанаты, однако, каждый раз не перестаю удивляться. 🥰
Комментарий скрыт
Ответ Neromog
Какой замечательный человек Бастони. Какая приятная команда Интер и ее фанаты, однако, каждый раз не перестаю удивляться. 🥰
Комментарий скрыт
вместо удаления Бастони за симуляцию, карточка у него уже была, удалили Кольку нашего мне он нравился игрой за Милан.
Ответ Streetbor
вместо удаления Бастони за симуляцию, карточка у него уже была, удалили Кольку нашего мне он нравился игрой за Милан.
Петьку, я обалдел даже больше не на сам переход, а на цену оного...Милан продешевил.
Ответ Streetbor
вместо удаления Бастони за симуляцию, карточка у него уже была, удалили Кольку нашего мне он нравился игрой за Милан.
Калюлю хорош. Один из немногих, к кому по последним матчам было минимум вопросов. Не знаю почему вы его так легко отдали, но спасибо)
Вы видели повтор с камеры от лица судьи!?! Мало того, что он отчетливо видел этот нырок и что касания ноги там не было, так еще и если бы Калулу правда его схватил, то ОН НЕ СМОГ БЫ НЫРНУТЬ ТАК ДЕЛЬФИНОМ, ВЕДЬ ОН НЫРЯЛ, ОЖИДАЯ НОГУ КАЛУЛУ ПОЙМАТЬ, здесь можно было только нарочно дать 2желтую с той позиции шикарной, в которой стоял судья и все отчетливо видел, просто безумие, просто бесконечная маротталига
Ответ Dzhansug Bukiya
Вы видели повтор с камеры от лица судьи!?! Мало того, что он отчетливо видел этот нырок и что касания ноги там не было, так еще и если бы Калулу правда его схватил, то ОН НЕ СМОГ БЫ НЫРНУТЬ ТАК ДЕЛЬФИНОМ, ВЕДЬ ОН НЫРЯЛ, ОЖИДАЯ НОГУ КАЛУЛУ ПОЙМАТЬ, здесь можно было только нарочно дать 2желтую с той позиции шикарной, в которой стоял судья и все отчетливо видел, просто безумие, просто бесконечная маротталига
Комментарий скрыт
Тупейший регламент - что нельзя смотреть вар из-за желтый карточки. Уже который сезон эта тема поднимается, ну зачем тогда этот ваш вар нужен ?
Ответ Hrachya Gyulumyan
Тупейший регламент - что нельзя смотреть вар из-за желтый карточки. Уже который сезон эта тема поднимается, ну зачем тогда этот ваш вар нужен ?
Специально же ограничивали правила задействования ВАР, чтобы у оравших про "дух футбола" задницы не сгорели. Теперь получаем такое.
Ответ RealAlex7
Специально же ограничивали правила задействования ВАР, чтобы у оравших про "дух футбола" задницы не сгорели. Теперь получаем такое.
Eto delali tolko dlya toqo, ctobı ostavit svoi ‘rıcagi’) Zdes vot Bastoni s arbitrom provernuli aferu, no vrode vse po zakonu))
Позорное поведение Бастони.
И сразу заменили после перерыва, чтобы судья не смог исправить ошибку при первом же единоборстве Бастони)
Ответ RomanAS
И сразу заменили после перерыва, чтобы судья не смог исправить ошибку при первом же единоборстве Бастони)
Ну так это же тухлый тухлый Интер!
Бастони мне так нравится, как защитник, но тут исполнил просто дичь. Жаль, что ВАР не может вмешиваться во вторую желтую карточку, большая недоработка системы, иначе такого бы не произошло.
Ответ corazon blanco
Бастони мне так нравится, как защитник, но тут исполнил просто дичь. Жаль, что ВАР не может вмешиваться во вторую желтую карточку, большая недоработка системы, иначе такого бы не произошло.
по рекомендациям 25 года обязаны.
Бастони никогда не стать таким, как Кьеллини или Бардзальи, типичный середняк, к тому же еле и симулянт.
Ответ Samsung Russia
Бастони никогда не стать таким, как Кьеллини или Бардзальи, типичный середняк, к тому же еле и симулянт.
ну может стать таким как Матерации, который как ЦЗ был сильнее Кьеллини и Барцальи вместе взятых
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» дожал «Ювентус» – 3:2! Зелиньски забил на 90-й, Калулу удалили на 42-й, у Камбьязо автогол и гол, у Маккенни 2 ассиста
14 февраля, 21:43
Камбьязо забил в свои и чужие ворота – в матче «Ювентуса» с «Интером» такое впервые
14 февраля, 20:26
Джорджо Кьеллини: «У «Интера» много лет сильнейший состав в Серии А. Хорошая игра против лучшей команды лиги станет подтверждением формы «Ювентуса»
14 февраля, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Поражение «Барсы» с незабитым пенальти, «Реал» – лидер Ла Лиги, Россия сыграет с Мали и Гватемалой, 5-я победа СКА подряд, Бастони не накажут за симуляцию и другие новости
50 минут назад
Журналист El Chiringuito призвал «Барсу» сняться с Ла Лиги: «Она прогнила и отвратительна. Все подстроено так, чтобы мы не выиграли»
сегодня, 02:57
Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко»
сегодня, 01:19
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
вчера, 22:42
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
вчера, 22:33
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
вчера, 22:22
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
вчера, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
вчера, 22:10
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
вчера, 22:02
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» действительно проявлял интерес к Батракову. Он уже может играть в большом клубе». Агент Барбоза о хавбеке «Локо»
16 минут назад
Аршавин о переходе Вахании: «Такой защитник поможет «Краснодару». Он прибавил в «Ростове» и заслужил повышения»
34 минуты назад
Карасев о тесте на выносливость: «У меня сразу пульс подскакивает до 180 ударов в минуту и держится на этом уровне до финиша»
50 минут назад
«Тоттенхэм» может потерять «десятки млн фунтов» в случае неучастия в еврокубках или вылета из АПЛ. Под угрозой контракты со спонсорами (The Telegraph)
сегодня, 03:57
Вратарь «Зенита» Адамов о переходе Дивеева: «Мне стало чуть удобнее, потому что это русскоговорящий игрок. Больше понимания стало»
сегодня, 03:33
«Саусь и в «Спартаке» все всем докажет. У него сильная ментальность». Защитник «Балтики» Филин о вингере
сегодня, 03:15
Аршавин об уходе Перрена из «Краснодара»: «Классный футболист, но не сумел найти себя и никак не влиял на игру»
сегодня, 02:39
Тимощук о 4-м месте «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ: «На данный момент важнее было получить нагрузку. Выводы по матчам будут сделаны»
сегодня, 02:24
Специалист РФС о нормативах по физподготовке для судей: «Условия очень строгие. Не уверен, что даже все футболисты смогут сдать такие тесты»
сегодня, 02:08
«Арсенал» предлагал 100+20 млн евро за Альвареса во время КЧМ-2025. Лондонцы и «ПСЖ» сохраняют интерес к форварду «Атлетико» (El Desmarque)
сегодня, 01:55
Рекомендуем