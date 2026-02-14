Калулу получил вторую желтую после симуляции Бастони. Защитник «Интера» отпраздновал удаление игрока «Ювентуса»

Калулу удален после симуляции Бастони.

Пьер Калулу был удален в конце первого тайма матча с «Интером » в Серии А.

На 32-й минуте защитник «Ювентуса » в центре поля сбил Николо Бареллу , подрабатывавшего мяч в воздухе, и был предупрежден.

На 42-й минуте бывший футболист «Милана» после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Федерико Ла Пенна показал Калулу вторую желтую. Бастони бурно отпраздновал удаление.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»