Калулу получил вторую желтую после симуляции Бастони. Защитник «Интера» отпраздновал удаление игрока «Ювентуса»
Калулу удален после симуляции Бастони.
Пьер Калулу был удален в конце первого тайма матча с «Интером» в Серии А.
На 32-й минуте защитник «Ювентуса» в центре поля сбил Николо Бареллу, подрабатывавшего мяч в воздухе, и был предупрежден.
На 42-й минуте бывший футболист «Милана» после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а Федерико Ла Пенна показал Калулу вторую желтую. Бастони бурно отпраздновал удаление.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Судья 🤡 Но как же гадко себя повёл Бастони. Сам симулировал и радовался удалению,как будто выиграл ЛЧ.
Школа Матерацци)
Вот думаешь, что Кавана устроил беспредел, но тут итальянский судья такой: " да что ты знаешь о беспределе?")
Какой замечательный человек Бастони. Какая приятная команда Интер и ее фанаты, однако, каждый раз не перестаю удивляться. 🥰
позорище
вместо удаления Бастони за симуляцию, карточка у него уже была, удалили Кольку нашего мне он нравился игрой за Милан.
Петьку, я обалдел даже больше не на сам переход, а на цену оного...Милан продешевил.
Калюлю хорош. Один из немногих, к кому по последним матчам было минимум вопросов. Не знаю почему вы его так легко отдали, но спасибо)
Вы видели повтор с камеры от лица судьи!?! Мало того, что он отчетливо видел этот нырок и что касания ноги там не было, так еще и если бы Калулу правда его схватил, то ОН НЕ СМОГ БЫ НЫРНУТЬ ТАК ДЕЛЬФИНОМ, ВЕДЬ ОН НЫРЯЛ, ОЖИДАЯ НОГУ КАЛУЛУ ПОЙМАТЬ, здесь можно было только нарочно дать 2желтую с той позиции шикарной, в которой стоял судья и все отчетливо видел, просто безумие, просто бесконечная маротталига
Тупейший регламент - что нельзя смотреть вар из-за желтый карточки. Уже который сезон эта тема поднимается, ну зачем тогда этот ваш вар нужен ?
Специально же ограничивали правила задействования ВАР, чтобы у оравших про "дух футбола" задницы не сгорели. Теперь получаем такое.
Eto delali tolko dlya toqo, ctobı ostavit svoi ‘rıcagi’) Zdes vot Bastoni s arbitrom provernuli aferu, no vrode vse po zakonu))
Позорное поведение Бастони.
И сразу заменили после перерыва, чтобы судья не смог исправить ошибку при первом же единоборстве Бастони)
Ну так это же тухлый тухлый Интер!
Бастони мне так нравится, как защитник, но тут исполнил просто дичь. Жаль, что ВАР не может вмешиваться во вторую желтую карточку, большая недоработка системы, иначе такого бы не произошло.
по рекомендациям 25 года обязаны.
Бастони никогда не стать таким, как Кьеллини или Бардзальи, типичный середняк, к тому же еле и симулянт.
ну может стать таким как Матерации, который как ЦЗ был сильнее Кьеллини и Барцальи вместе взятых
