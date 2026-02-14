Тумилович о «Динамо»: «Любой 2-й вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо». Шунин бы пригодился, большая ошибка, что с ним расстались»

Тумилович о вратарях «Динамо»: любой второй голкипер из команды РПЛ сильнее.

Геннадий Тумилович убежден, что без нового вратаря «Динамо» ничего не выиграть.

– Пока во вратарской линии проблемы, нет смысла ставить каких-то высоких турнирных задач.

– Неужели Расулов, Лунев и Лещук настолько слабее остальных голкиперов в РПЛ?

– Дай бог, Расулов заиграет, но это не в ближайшей перспективе. Да, парень перспективный, интересный, но на сегодняшний день ни один из трех вратарей «Динамо» не для решения серьезных задач. Пусть не обижаются.

– Кто из вратарей мог бы усилить «Динамо»?

– Любой второй вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо ».

Шунин бы пригодился. Годик отдохнул, все – можно возвращать. Большая ошибка, что с ним расстались, – смеясь сказал бывший вратарь сборной Беларуси.