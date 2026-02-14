  • Спортс
  Тумилович о «Динамо»: «Любой 2-й вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо». Шунин бы пригодился, большая ошибка, что с ним расстались»
Тумилович о «Динамо»: «Любой 2-й вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо». Шунин бы пригодился, большая ошибка, что с ним расстались»

Тумилович о вратарях «Динамо»: любой второй голкипер из команды РПЛ сильнее.

Геннадий Тумилович убежден, что без нового вратаря «Динамо» ничего не выиграть.

– Пока во вратарской линии проблемы, нет смысла ставить каких-то высоких турнирных задач.

– Неужели Расулов, Лунев и Лещук настолько слабее остальных голкиперов в РПЛ?

– Дай бог, Расулов заиграет, но это не в ближайшей перспективе. Да, парень перспективный, интересный, но на сегодняшний день ни один из трех вратарей «Динамо» не для решения серьезных задач. Пусть не обижаются.

– Кто из вратарей мог бы усилить «Динамо»?

– Любой второй вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо».

Шунин бы пригодился. Годик отдохнул, все – можно возвращать. Большая ошибка, что с ним расстались, – смеясь сказал бывший вратарь сборной Беларуси.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
15 комментариев
Шунин-то чем бы пригодился? Такой же ненадежный вратарь, как и обсуждаемые здесь.
Шунин пускал, такое, что Луневу даже не снилось, дыра дырой, даже Лещук его лучше, автор вы о чем
то что Динамо не выкупило у ЦСКА Помазуна, когда была такая возможность вызывает смех, буквально могли бы заиметь топового вратаря на годы вперед, но вместо этого решили стать вторым ростовом и покупать мусор
Ответ Avraam Sissoko
то что Динамо не выкупило у ЦСКА Помазуна, когда была такая возможность вызывает смех, буквально могли бы заиметь топового вратаря на годы вперед, но вместо этого решили стать вторым ростовом и покупать мусор
Еще большая ошибка что Спартак продлил дырку в виде Максименко
Тумилович: «Бросил пить - стал хуже играть» (с)
Тумиловичу лучше бы помолчать в отношении Лунева. Андрей-это светлое пятно, после Габулова наверное. С такой дырявой обороной любой будет пропускать. Личка с этими двумя дырявыми вратарями боролся за чемпионство до последнего тура, будь в то время Лунев иначе могло сложиться
Всем это ясно, кроме руководства. По прежнему нет трансферов ЦЗ и вратаря.
Луня норм вратарь для топ 6, есть другие позиции которые динамовцам нужно усилить в первую очередь
Антошка ладошка ака Памятник, после ухода никому не нужен, но в Динамо он бы пригодился. Опять Тумилович с утра накидался.
то что Динамо не выкупило у ЦСКА Помазуна, когда была такая возможность вызывает смех, буквально могли бы заиметь топового вратаря на годы вперед, но вместо этого решили стать вторым ростовом и покупать мусор
Рекомендуем