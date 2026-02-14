Дьяков про РПЛ: «Краснодар» больший фаворит, чем «Зенит». Питерцы неярко играют в последние годы. В 2024-м взяли золото чудом, когда от них ничего не зависело, в прошлом году вообще не смогли»
Виталий Дьяков: «Краснодар» фаворит, «Зенит» неярко играет.
Виталий Дьяков считает, что у «Краснодара» больше шансов выиграть чемпионат, чем у «Зенита».
«Для меня «Краснодар» больший фаворит в чемпионской гонке, чем «Зенит». Питерцы в последние годы вообще неярко играют. В 2024-м они завоевали золото чудом, когда от них уже ничего не зависело, а в прошлом году вообще не смогли этого сделать. Есть игровые проблемы, причем в матчах с не самыми сильными соперниками.
По игре южане лучше выглядят. Основа играет стабильно, плюс есть скамейка», – сказал бывший защитник «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
