  • Дьяков про РПЛ: «Краснодар» больший фаворит, чем «Зенит». Питерцы неярко играют в последние годы. В 2024-м взяли золото чудом, когда от них ничего не зависело, в прошлом году вообще не смогли»
31

Виталий Дьяков считает, что у «Краснодара» больше шансов выиграть чемпионат, чем у «Зенита».

«Для меня «Краснодар» больший фаворит в чемпионской гонке, чем «Зенит». Питерцы в последние годы вообще неярко играют. В 2024-м они завоевали золото чудом, когда от них уже ничего не зависело, а в прошлом году вообще не смогли этого сделать. Есть игровые проблемы, причем в матчах с не самыми сильными соперниками.

По игре южане лучше выглядят. Основа играет стабильно, плюс есть скамейка», – сказал бывший защитник «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Дьяков
logoКраснодар
31 комментарий
Что-то в матчах с Зенитом Краснодыр не показывает свой класс.
Ответ Князь из Питера
Что-то в матчах с Зенитом Краснодыр не показывает свой класс.
Вторую и третью баночку от молодняка на классе вы недавно пустили
Ответ mg2000
Вторую и третью баночку от молодняка на классе вы недавно пустили
Сколько очков в турнирную табличку ЧР даёт 2-й и 3-й от молодняка в ТОВАРНИКЕ?
Вам бы всем так не смочь... отставание от первого места одно очко. а ваши насколько отстали, те что всё никак не могут даже серебро взять....
дьяков о степенях яркости игры...
Без ссор и метания какашек)
Результат увидим на табло.
Ответ Евгений Юров
Без ссор и метания какашек) Результат увидим на табло.
Ну уж нет!
🤪
Так оно и было, хоть неприятно это звучит. Но может измениться, без надежды нет боления.
